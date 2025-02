Quina formació té?

He crescut a la Massana. Després d’acabar el batxillerat a l’andorrana, vaig estudiar Enginyeria Física per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment, curso el màster en Matemàtiques Avançades i Enginyeria Matemàtica a la mateixa universitat, on també participo en el grup de recerca en Biologia Computacional i Sistemes Complexos.

Què és la biologia computacional?

És la creació de models matemàtics i computacionals per comprendre el funcionament de processos biològics. El meu projecte consisteix a aplicar models com aquests a l’estudi de la tuberculosi.

Per què s’ha centrat en aquesta malaltia?

Perquè és una de les més mortíferes del món. Es calcula que cada any moren al món 1,5 milions de persones per lesions provocades per la tuberculosi. Comprendre millor la malaltia ens pot ajudar a desenvolupar cures més eficaces.

Ha participat en alguns experiments al Centre de Supercomputació de Barcelona, on hi ha el MareNostrum, el superordinador més potent de la Unió Europea.

Sí! Les simulacions en què treballem, com ara la del moviment de l’aire en els pulmons, no es poden fer amb un ordinador qualsevol. Necessitem superordinadors, que tenen una capacitat de càlcul i d’emmagatzematge de dades molt més alta.

Quins avantatges té investigar una malaltia com la tuberculosi mitjançant aquesta tecnologia?

Per raons ètiques no és lícit fer investigació directament amb humans. L’anomenada investigació in silico [neollatinisme encunyat el 1989 amb el significat de fet per ordinador] té l’avantatge que permet dissenyar i executar experiments que abans estaven fora del nostre abast, que a la pràctica no eren possibles. Avui és possible gràcies al desenvolupament de la tecnologia. La investigació in silico obre noves possibilitats que fins fa poc ni tan sols podíem imaginar.

Està decidit a fer carrera en el món de la investigació?

La investigació m’agrada molt, però encara no ho tinc clar.

De petit ja volia ser científic o la vocació se li va despertar més tard?

Sempre he tingut la vocació. De petit ja volia ser inventor i tenir el meu laboratori. Més tard, vaig descobrir la física i em va apassionar. Als qui són més joves que jo i que també tinguin aquest interès per la ciència, només els puc dir que no perdin la il·lusió. És un món fascinant.