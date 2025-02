“Encara hi ha massa diferència entre esport masculí i femení”

Un bon inici de temporada. Com la valora?

Hem començat molt fortes amb les Challenge de Tarragona, on, com a Andona, vam fer un molt bon paper. A més, a nivell personal, crec que estic en un bon punt per començar la temporada de la millor forma.

La passada ja la van acabar amb bones sensacions.

Amb molt bon sabor de boca, sí, tant col·lectivament com individualment. Ens vam proclamar, amb l’Anna Albalat, primeres de Copa Catalana, i el meu paper dins l’equip crec que va ser força important. Vam treballar fort per poder aconseguir aquests objectius.

Va debutar al Campionat d’Espanya en pista.

Sí, em vaig estrenar en aquesta modalitat ara fa un any, a Madrid. Va ser un aprenentatge molt gran, quant a disciplines de ciclisme, i vaig fer un novè lloc a la crono en categoria Elit. Vaig acabar molt contenta.

El gran objectiu del curs per a Andona és la Copa d’Espanya.

Intentarem fer molt bon paper, tant a nivell individual com d’equip. Tenim moltes ganes de la primera cursa a Noja, però, de totes maneres, continuarem treballant fort a Copa Catalana i també als campionats d’Espanya i de Catalunya. A més, són els Jocs dels Petits Estats a Andorra i també els tenim ben presents.

Entenc que fer les set proves de la Copa d’Espanya serà complicat.

Tenim un calendari ja força atapeït aquesta temporada, un pressupost limitat i cadascuna de nosaltres una vida laboral. Per tant, intentarem prioritzar curses que no suposin desplaçaments massa llargs.

El creixement del club és exponencial i indiscutible.

Portem gairebé dos anys competint i tota la feina que hi ha darrere està donant ara els resultats. Sens dubte que la Xary [Rodríguez, directora esportiva d’Andona] és un dels motors principals per haver aconseguit aquests fruits.

Qui la va engrescar per entrar al projecte Andona?

Crec que està molt clar! [riu] Conec la Xary des de fa molts anys i ella és la gran culpable. Vaig començar a fer bici després de la pandèmia i quan es va iniciar Andona com a club social ja vam coincidir en moltes sortides.

Com veu l’evolució de l’esport femení?

Encara està massa enrere si el comparem amb el masculí. Quant a World Tour, si comparem el sou mínim d’un home amb una dona, hi ha una diferència abismal. Tot i reconèixer els avenços que hi ha hagut, si no hi ha més patrocinadors i més ajudes, l’escletxa econòmica seguirà existint.