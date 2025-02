“Els somnis poden servir de mestres espirituals”

Publicat per Celina Cedro Verificat per Creat: Actualitzat:

S’han d’interpretar els somnis?

Encara que els somnis poden ser agradables o molt aterridors, amaguen un significat profund que ens pot ajudar a entendre millor la nostra vida.

El corrent de la psicoanàlisi també parteix d’aquí.

En les ensenyances del budisme, els somnis ens poden servir de mestres espirituals per entendre millor el funcionament de la nostra ment. En concret, que la realitat no és objectiva i sòlida com sembla, sinó mal·leable, i depèn completament de la nostra ment.

Què vol dir?

Els somnis ens ajuden perquè semblen molt vívids i reals, però en despertar ens adonem que era una aparença de la ment. I a la vida de vigília passa el mateix. Això ens ajuda a superar emocions pertorbadores, com ara la por o l’ansietat. Podem relativitzar les coses sense veure-les des d’un punt de vista aferrat a una realitat objectiva.

Amb quin objectiu?

Quan interpretem la vida, i els somnis són part de la nostra vida, amb la saviesa de Buda, ens allibera del patiment. En veure les coses des de la saviesa aconseguim mantenir la pau interior, que és imprescindible per a la felicitat.

Ha tingut alguna revelació en somnis?

Quan em vaig unir al grup de meditació Kadampa de Barcelona tenia malsons i això em va portar a fer pràctiques de purificació. De mica en mica això va marxar i vaig tenir somnis amb éssers evolucionats, com budes, mestres, i vaig rebre aquests ensenyaments, també.

Com descobreix el budisme?

Soc de Cuba. Quan tenia 25 anys vaig venir a Terrassa. Venia d’una situació precària i pensava que aquí tothom seria feliç. Em va sobtar que no fos així. Llavors vaig conèixer una persona que tenia una energia especial. Em va dir: “Jo medito”, i em va portar al centre.

Va trobar el seu lloc.

Em va encantar la meditació, les ensenyances, les vestidures. Vaig tenir certes dificultats per entendre les vides passades i futures i això em va portar mesos perquè estava una mica bloquejada. Venia d’una educació comunista, imagina’t!

Tothom pot aconseguir aquesta pau interior?

Tothom té la llavor per sentir amor, paciència, compassió i saviesa il·limitats. Aquesta és la naturalesa de la nostra ment, que ara mateix està obstruïda pels pensaments negatius. Però si amb la meditació retirem la nostra atenció de tots els pensaments negatius i pertorbadors connectarem amb la nostra naturalesa.