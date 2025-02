“Qui ha patit bullying ho arrossega sempre”

Verificat per

Verificat per

Publicat per

L’adaptació d’‘Invisible’ a Disney + és tot un èxit.

Sí. Ha anat molt bé. Estic molt content perquè he pogut participar en el procés.

Com?

El director, Paco Caballero, ha estat molt generós i m’ha deixat llegir tots els guions, fins i tot abans dels rodatges. També he pogut parlar amb els nois seleccionats del càsting i comprovar que l’adaptació era fidel i no decebria els lectors.

‘Invisible’ parla del bullying, per què tria aquest tema?

Una amiga meva em va explicar que n’havia patit de petita. Era el primer cop que ho feia, no li havia dit ni als seus pares i va començar a plorar tot i que havien passat uns 20 anys.

Què va pensar?

Em vaig adonar que el bullying no és una cosa que afecti només els nens. Quan n’has patit ho arrossegues sempre, fins i tot sent adult. Vaig consultar-ho i vaig adonar-me que molts amics meus de qui mai havia sospitat també ho havien viscut i en parlar amb psicòlegs infantils em van explicar històries molt dures.

Creu que es fa suficient per eliminar el bullying?

Crec que estem més conscienciats, però tenim el problema de les xarxes. Abans si paties assetjament podies desconnectar, ara ja no.

De fet, parla de les xarxes al seu darrer llibre.

Sí. Crec que estem massa enganxats. Veus situacions com una parella sopant que no parla, només mira el telèfon, o nens que ja no juguen perquè estan enganxats. Volia parlar de tot això i la veritat és que el llibre està funcionant molt bé.

I ara, a més, bat el rècord de llibres signats en dotze hores.

Sí, és una mica cansat, però vaig aconseguir signar 11.088 llibres. No surt ni una mitjana de tres segons per llibre.

No hi ha temps ni per fer dedicatòries.

No, el rècord és només signar. L’anterior estava en 6.904.

I com s’organitza?

Hi havia com 50 persones al voltant meu per organitzar els llibres perquè la dificultat és que t’arribin ràpidament.

Content?

Molt. Les cues eren increïbles perquè venia gent de Gran Canària, del sud, del nord, de tot arreu, per participar en aquest esdeveniment, que és únic a Espanya.

I pensar que tot va començar amb una autoedició.

Quan vaig escriure la primera novel·la no esperava arribar a tanta gent. Vaig començar amb 300 exemplars que vaig portar a una impremta al costat de casa, dubtant si els podria vendre.