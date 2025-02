“Ajudar és fer arrelament a la comunitat i fer país”

Què és el Fòrum d’Andbus Solidari?

El fòrum té 3 funcions: intentar ajuntar les ONG andorranes que busquen finançament i les empreses que volen ajudar; visibilitzar la seva feina, que de vegades és massa poc coneguda, i intentar que els projectes estiguin una mica més ben estructurats.

Com va començar?

L’Andbus solidari va començar fa temps. Vam fer que cada resposta a les enquestes de satisfacció fos un euro destinat a una ONG. Fent això vam veure que hi havia molta gent fent coses interessants, però a vegades tenien dificultats amb l’estructura i vam decidir ajudar.

Com funciona?

El primer pas és rebre els projectes i després fem un seguiment per afinar-los. Després de la primera tanda contactem amb les empreses interessades a finançar i tot desemboca al setembre amb la presentació. També volem que la gent conegui els projectes i que s’hi pugui implicar.

Quins són els resultats?

Sé que privadament hi ha hagut contactes entre empreses i ONG en què han sortit coses de col·laboració, però potser ens va faltar fer comprometre més abans les empreses.

Quin objectiu teniu enguany?

Hauríem de ser capaços d’augmentar el nombre d’aportacions i d’empreses. Ens agradaria millorar i tenir finançament de més actors col·laboratius, volem tenir més repercussió de la que vam tenir.

Algunes empreses ja s’hi han compromès.

Tenim Andtropia, que ja hi va col·laborar, i aquest any Bomosa s’ha implicat a fer una aportació i SisèGrau també s’hi ha compromès, probablement d’aquí a un mes o mes i mig en faran una altra i d’aquí al setembre volem buscar més.

Com acompanyen les ONG?

Nosaltres no expliquem qui necessita què o com fer-ho, però ajudem que tinguin estructura, terminis, pressupostos… Que treballin com treballa una empresa professional. Moltes vegades veiem que hi ha molta gent, però és difícil que facin efectiu el seu temps si no es planifica. No ens fiquem amb la causa de cada ONG, però sí que podem dir com s’ha d’operar.

Com animaríeu algú a col·laborar-hi?

La responsabilitat social corporativa a altres llocs està assimilada, però potser aquí falta cultura d’això i de pensar que no és una bona obra que es fa puntualment, sinó que és una qüestió de benefici mutu. Beneficia les associacions, els usuaris i les empreses. Ajudar és fer arrelament a la comunitat i fer país.