“La gent creu que a 270 per hora vas en tensió i és al revés”

Com comença en l’automobilisme?

Va ser fa 25 anys més o menys. No vaig començar amb el kàrting, sinó més tard quan m’ho vaig poder pagar. Els inicis van ser amb Emilio de Villota, que va ser el meu mentor.

I quan passa de ser un hobby a una professió?

Quan m’estableixo aquí fa tres anys. Fa 14 anys que conec el país i tinc casa perquè la meva parella és d’aquí, i sempre havia estat a l’automobilisme a nivell semiprofessional. A Espanya estava vinculat empresarialment a moltes coses, però aquí m’ho vaig vendre tot i vaig quedar-me 100% com a pilot.

I per què s’estableix aquí?

Tothom pensa que pels impostos, però això és el 20%. A Espanya hi havia ambient de fastigueig, enfadament, i sensació d’inseguretat que s’estén també a la UE. No estava còmode amb moltes coses i vaig venir aquí perquè és un país sobirà, independent i que no és de la UE.

Molts pilots viuen aquí però no competeixen amb llicència andorrana, per què vostè sí?

Per orgull de país. Soc un enamorat d’Andorra i em sembla el més raonable fer-ho i agrair al país que m’ha acollit.

En un món de precocitat esportiva demostra que també es pot guanyar de més gran.

Al final els més grans passem als turismes perquè l’exigència física dels monoplaces és devastadora. Nosaltres cada cop que frenem fem una força de 90 o 100 quilos, imagini’s ells.

Com es presenta el 2025?

Disputem les Iberian Supercars amb el meu company Javi Macías amb un BMW GT4 Evo oficial i l’objectiu és ser campions. L’any passat va ser un any d’adaptació als reglatges i al cotxe i vam acabar tercers.

Provaria a les GSèries?

M’agradaria fer-ho però és una disciplina completament oposada a la que faig jo, però segur que algun dia acabo provant.

Ha estat també coach de joves promeses.

Sí, va ser a l’escola de pilots d’Emilio Villota, i ajudava els joves per veure com poden fer-ho, gestionar els nervis o també els diners, que són molt importants en aquest món.

Tornaria a tenir un equip a la Fórmula 3?

Diria que estic precisament a la línia de tornar a fer un campionat de fórmula per l’aprenentatge de les noves generacions.

Es passa por a 270 quilòmetres per hora?

La gent creu que a 270 per hora vas amb pulsacions altes, però és al revés, has d’anar tranquil perquè els nervis i la gestió emocional és el que fa que et surtis de la pista.