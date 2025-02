“La IA t’ajuda a decidir, però l’última paraula és teva”

Què els ha motivat a oferir aquest curs?

Tant el CEO de Tal3entia, Saúl Larrayad, com jo mateixa estem formats en intel·ligència artificial, i de seguida vam veure que aquesta eina té una gran capacitat per millorar els diferents processos empresarials, també la gestió de recursos humans. Per això creiem interessant poder mostrar als professionals del sector alguns conceptes bàsics d’IA generativa i com integrar-la en la seva feina.

En quines tasques pot ajudar?

El sistema que utilitzem nosaltres, ChatGPT, té una gran capacitat de comprensió i anàlisi, i això permet aplicar la IA en diferents processos relacionats amb recursos humans: redacció de descripcions de llocs de treball, anàlisi de currículums, avaluació de candidats...

La IA pot acabar substituint els responsables de selecció de personal?

No, perquè la IA no pren decisions per si sola. Per exemple, et pot ajudar a comparar candidats destacant els punts forts i febles de cadascun per a un lloc de treball concret, però l’última paraula sempre serà teva. Estem parlant d’un instrument que es limita a facilitar la presa de decisions aportant objectivitat basada en dades.

Quins avantatges aporta aquesta tecnologia respecte als mètodes tradicionals?

Permet automatitzar tasques repetitives o feixugues i fer els processos més eficients. Per exemple, crear una descripció detallada d’un lloc de treball manualment pot suposar molta feina, però amb una bona configuració de la IA, es pot generar en pocs minuts. Això allibera temps perquè els professionals es puguin centrar en altres aspectes estratègics.

Les empreses estan obertes a incorporar IA?

Hi ha molt d’interès, però també un cert desconeixement sobre com implementar-la correctament. Sense una formació prèvia, moltes empreses no obtenen els resultats esperats i poden acabar descartant-la.

També hi ha por que destrueixi llocs de treball.

Sí, però ara mateix la IA està en una fase inicial i és sobretot una eina de suport que permet als empleats centrar-se en tasques de més valor. A llarg termini, segurament els perfils i les competències que es demanin canviaran, però això ja passa amb qualsevol evolució tecnològica.

Com valora la recent irrupció del model xinès DeepSeek?

És cert que fins ara, OpenAI, amb ChatGPT, tenia l’hegemonia, però DeepSeek ha demostrat tenir un nivell de raonament molt alt, i a més és gratuït. Les dues opcions ofereixen resultats molt bons.