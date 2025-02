Quin és l’enfocament del negoci?

Som una herboristeria dietètica que té la seva part de botiga, però també oferim servei de cafeteria i un plat del dia al migdia. El client, a més, també pot endur-se menjar per emportar. No som un restaurant, però. No servim els caps de setmana ni els vespres. Tot ho fem en horari de botiga. Els plats que cuinem estan elaborats amb productes que venem aquí. Productes ecològics i de qualitat. Volem ajudar la gent que no té temps per cuinar, però desitja menjar sa.

Els menús no inclouen cap producte d’origen animal, oi?

Cuinem el que venem i no venem ni carn ni peix. Considerem que aquest àmbit ja hi ha molta gent que el toca. Per tant, ens centrem en un menú 100% vegetarià.

Tampoc demonitza la carn, però.

No. Simplement, havíem de posar límits al model de negoci i la carn no hi entra. Primer, perquè no la venem i, en segon lloc, perquè volem oferir una alimentació saludable. La gent cada vegada està més mentalitzada i sap que ha de menjar més vegetals i menys productes d’origen animal. En aquest sentit, ha estat més fàcil convèncer el client.

De què parlem quan parlem d’alimentació conscient?

Parlem de responsabilitat. Un es fa responsable dels aliments que compra i es menja. Si porten o no pesticides, si són o no de proximitat... No cal que mengem nabius en ple febrer si aquests han de venir de Xile. Podem esperar.

El malbaratament és un dels grans drames de la indústria alimentària. A moltes llars, però, també es llença menjar per una mala administració.

El que fem és predicar amb l’exemple. Cadascú, a casa seva, que s’ho gestioni segons la seva consciència. Aquí, a la botiga, evitem el malbaratament. És escandalós el que les botigues arriben a llençar. De fet, un dels motius per oferir el menú del dia i menjar per emportar és poder aprofitar els aliments que tenim a la botiga. Per aconseguir-ho, però, és important tenir una bona planificació. Cada diumenge penso els menús de la setmana amb les verdures i fruites que m’han quedat. Si tinc unes pomes una mica tocades, faré una compota. Si no he venut totes les mandarines, puc cuinar una crema amb toc de mandarina.

És posar-hi voluntat.

És una qüestió de consciència. La gent compra els aliments que semblen més bonics i la resta, amb una aparença menys atractiva, queden apartats. Aquests, però, no estan dolents. Són totalment aprofitables.