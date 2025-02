“L’art de Kandinsky cercava la conquesta de l’individu”

Verificat per

Verificat per

Publicat per

Avui parlarà dels vincles de Kandinsky amb la música.

Concretament de la seva relació amb un altre compositor: Arnold Shönberg. Van mantenir primer una relació epistolar i després es van conèixer personalment.

Què tenen en comú?

Tots dos arriben a les mateixes conclusions venint de medis diferents com són la pintura i la música. Podríem parlar del naixement de la música atonal i de la pintura abstracta.

I això es veu a les cartes.

Hi ha una frase de Kandinsky que em sembla reveladora: “M’interessa de la seva música que prové d’un lloc que no és simètric, que és asimètric. Aquesta dissonància d’avui serà la consonància de demà”, anticipant que l’art que fan en aquells moments resulta molt trencador, però després quedarà instaurat.

Però avui dia encara hi ha molts detractors.

Sí, en el vessant musical no ha estat fàcil. De fet, m’atreviria a dir que hi ha hagut certa regressió.

Per què?

Avui dia es busca una música més agradable d’escoltar capaç d’arribar a les masses. Aquestes músiques més dissonants no tenen com a objectiu agradar. Els dos autors volien conquerir l’individu. No la massa.

I què caracteritza aquesta conquesta?

Els dos autors posen la creativitat per sobre de la tècnica. A Kandinsky li interessa el poder abstracte de la música i com aquests sons poden mostrar el món interior d’un individu.

Actualment hi ha aquesta conjunció entre música i pintura?

Avui dia conviuen moltes estètiques diferents, molts gèneres i moltes maneres d’escriure. La dificultat rau en com l’escriptor pot trobar el seu llenguatge dins aquesta enorme varietat. Tenir més mitjans no vol dir ser millor artista.

Creu que Shönberg i Kandinsky segueixen vigents?

Més que vigents, el que van fer és obrir una porta perquè els artistes es poguessin expressar d’una manera que fins aleshores no s’havia produït. En el cas de Kandinsky, la seva època més formalista, on es basa en les formes geomètriques més pures i colors primaris, ha tingut un impacte molt gran. Avui dia pots veure samarretes i tasses amb quadres de Kandinsky.

A Kandinsky li agradaria veure les seves obres en tasses?

Ells posaven cura que el seu art es mostrés en les condicions que consideraven necessàries, si no declinaven. Especialment Shönberg, que requeria uns intèrprets que fessin la música en directe.