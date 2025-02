“Preservar les tradicions és mantenir viva la identitat”

Què és ‘Efecte Pitavola’?

És un espectacle de dansa i música en directe organitzat per l’Esbart Valls del Nord. Pitavola vol dir papallona i fa al·lusió a la metamorfosi de l’eruga que es converteix en papallona.

Quin és el seu paper dins l’espectacle?

Fa un any em van proposar encarregar-me de la música i he fet els arranjaments de totes les peces musicals perquè siguin interpretades pels diferents grups d’instruments: percussió, baix, guitarra, flabiol, gralla, acordió i veu.

També ha compost la darrera cançó de l’espectacle.

Sí. Es diu La pitavola del Comapedrosa.

Què vol transmetre?

Recull la idea general de l’espectacle. Volia plasmar la transformació. Per això vaig agafar el concepte de ball pla i corranda. El ball pla té compàs 3 per 4, i hi ha un moment de la cançó en què es transforma i passa a un compàs de 6 per 8. La mateixa melodia però entesa d’una altra manera i amb un caràcter diferent.

Va tenir en compte la coreografia a l’hora de compondre?

Des que vaig fer la primera proposta de música hem estat en contacte constant. En paral·lel, anaven ideant la coreografia i en algun moment em demanaven que afegís o traiés cosetes per encaixar bé la dansa. Ha estat un treball conjunt.

I com ha anat?

Ha estat molt fàcil i els ballarins agraïen molt els assajos amb música en directe perquè normalment treballen amb altaveus.

És la 13a edició del festival. Creu que dona mala sort?

Hi ha qui ho diu, però també és cert que ve després del 12, número cabdal en numerologia. Així, el 13 també simbolitza l’inici d’una nova etapa. Està relacionat amb la transformació.

Què destacaria d’aquesta edició del festival?

És d’una envergadura molt gran. Avui sortirà a la llum i és bonic veure com tota la feina realitzada durant tot un any es posa en escena i que la gent ho pugui gaudir.

Què li sembla la tasca de l’Esbart Valls del Nord?

Importantíssima. Preserven la cultura de molts anys enrere i fa goig veure com els joves s’animen a mantenir aquesta tradició. Tot i que potser no siguin les estraescolars més atractives a primera vista, la pinya que es forma dins l’esbart és fantàstica i molt sana.

És necessari que preservem les tradicions?

És la manera de mantenir viva la nostra identitat.