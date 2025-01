“La diplomàcia de demà s’ha de construir avui”

De traducció i interpretació a relacions internacionals.

Vaig adonar-me que no tan sols volia traduir, sinó entendre el context, reflexionar i aportar la meva visió. Aquesta inquietud es va intensificar amb l’esclat de la guerra d’Ucraïna.

La devia afectar personalment.

Encara tinc família a Ucraïna i ho vaig viure de prop. També vaig participar en activitats humanitàries a Barcelona i Andorra, especialment com a intèrpret. Vaig tenir la sort de poder ajudar els refugiats, que a part del drama que ja porten d’haver perdut casa seva, arriben a un lloc on no saben l’idioma. És molt dur.

Quina lectura en fa?

Ha marcat la història contemporània amb implicacions globals. Reflecteix la necessitat urgent d’una diplomàcia eficaç per evitar la pèrdua de civils innocents. En moments de crisi és fonamental contribuir a la solució i la diplomàcia és la manera. Sobretot hem fallat als infants i per això vull enfocar-me en els drets dels infants.

Què és el programa Mirai?

Un programa internacional impulsat des del ministeri d’Afers Exteriors del Japó amb l’objectiu de promoure la comprensió mútua i la col·laboració. Mirai vol dir futur.

Un nom adequat.

La diplomàcia de demà s’ha de començar a construir avui i els joves som els encarregats de fer-ho.

Què en destacaria?

La manera excepcional i la seriositat amb què van combinar la dimensió acadèmica i cultural. Per exemple, en la visita al ministeri de Defensa també es va organitzar un dinar amb els funcionaris de primer nivell, o la presentació del projecte, la vam fer davant el viceministre d’Afers Exteriors. Ens van tractar com a futurs diplomàtics.

Minoves proposa fer una doble titulació en relacions internacionals.

És una bona proposta. Té una formació i experiència que mereixen tota la confiança i jugarà a favor del país. Aquesta mena de titulacions són importants, especialment si l’acord d’associació va endavant.

Està a favor de l’acord?

En l’àmbit personal, com a estudiant, reconec que pot ser un pas endavant i aportar beneficis i oportunitats. No obstant això, per al conjunt del país, crec que l’haurien d’estudiar a fons persones amb més coneixement, jo només puc oferir el meu punt de vista com a estudiant.

Què diria als estudiants?

Que agafin les oportunitats que se’ls presentin. Tenim la possibilitat en un país tan petit de ser visibles i de donar visibilitat.