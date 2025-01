“Sortir de la rutina t’ajuda a discernir què és l’important”

Es tracta del primer viatge llarg que fan en família?

El 2013, vam realitzar un viatge de set mesos per l’Amèrica del sud. Llavors les nenes tenien tres i sis anys.

En aquest darrer viatge ja són adolescents.

Tenien 12 i 15 anys i em feia una mica de por, perquè suposava estar 24 hores sobre 24, però la veritat és que va anar molt bé. És un luxe permetre’t tant de temps amb els teus fills.

En aquesta ocasió van comptar amb un nou membre.

La nostra gossa. En cap moment se’ns va passar pel cap deixar-la, tot i les dificultats que suposa.

D’on surt aquesta passió per viatjar?

De sempre. Els meus pares ja viatjaven molt i sempre m’ha agradat aquest intercanvi cultural, així com el contacte amb la natura.

D’aquí que fessin els viatges en bicicleta?

Quan viatjo m’agrada ser autònoma i poder visitar llocs que no són turístics. Quan vas en bici és com si et moguessis clandestinament pel país. A més, resulta sostenible i pots gaudir dels sons i les olors anant a una velocitat prou bona.

Quina és la part més difícil del viatge?

Deixar-ho tot lligat per marxar. Sent autònoma, vaig haver de posar-me d’acord amb els meus socis. Però si treballes en una empresa potser et veus obligat a plegar, com li va passar al meu home en altres viatges.

Molts dirien que aquest viatge és inviable econòmicament.

Has de tenir un mínim d’estalvis, però viatjar com ho fem nosaltres és molt barat. No gastem ni en benzina i fem acampada. Portem una vida molt austera i minimalista.

Quins aprenentatges destacaria del viatge?

És una altra manera de viure. La nostra manera de moure’ns és com la dels nòmades, cada dia anem d’un lloc a un altre. Surts de la rutina diària sense saber que et portarà el dia. Vius en una incertesa constant i això et transforma, et fa fort, flexible, et dona capacitat de resolució, t’ajuda a discernir què és l’important, aprens a viure amb el mínim.

Què passa quan torna a casa?

T’adones que tot està pràcticament igual, però tu has canviat. Tu has crescut i t’has transformat interiorment.

Què es vol transmetre al documental?

Una experiència vital. Més enllà dels països visitats, és un recull dels valors que volem transmetre a les nostres filles. El nostre llegat.