“Volem obrir les portes de la Casa Pairal a tothom”

Quina mena d’activitats organitzeu a la Casa Pairal de la Massana per a la gent gran?

Cada setmana organitzem activitats físiques i cognitives. Sovint pensem en el cos i ens oblidem que la ment també s’ha de treballar. Fem de tot. Des de zumba, gimnàstica i dansa irlandesa fins a taller de memòria i de català, passant per l’aiguagim i el ioga. Sempre procurem adaptar totes les activitats a les diverses necessitats i interessos de la gent gran.

També organitzeu activitats més puntuals.

Sí, a part de les activitats setmanals en proposem d’altres de més puntuals. Hem fet des de tallers intergeneracionals en col·laboració amb els joves del Punt 400 fins a xerrades sobre la història de la parròquia, així com caminades per la muntanya.

Quantes persones hi participen habitualment?

Més de 90. En els tallers solen participar entre 20 i 40 persones. I cada vegada ve més gent. Volem trencar tòpics, com ara que a la Casa Pairal només s’hi ve a jugar a les cartes i al dòmino. Volem obrir les portes a tothom.

Què explica l’èxit d’aquestes propostes entre la gent gran?

Les activitats que organitzem a la Casa Pairal són salut. Estan pensades per promoure el benestar físic i mental, per millorar la qualitat de vida dels padrins. Però el que més valoren és el bon ambient que hi ha.

Retrobar-se, fer comunitat, és molt important.

Ho és, i no només per als padrins, sinó per a tothom. Som animals socials. Avui dia hi ha molta gent gran que viu sola, i de vegades s’aïlla i perd el contacte amb la comunitat. No hi ha cap problema a voler tenir un espai propi, és clar, però l’aïllament pot comportar problemes anímics o que fins i tot la persona comenci a descuidar-se. Poder expressar com et sents a una altra persona, compartir una conversa, és molt beneficiós. És per això que totes les activitats que fem són grupals.

M’imagino que el servei de menjador de la Casa Pairal, que va posar-se en marxa la tardor del 2023, també té aquest objectiu.

El menjador ofereix un menú equilibrat fet per una dietista a un preu assequible. També és un espai de trobada. Mai no he vist que un padrí mengi sol. Això ho diu tot.

Quins altres serveis oferiu per a la gent gran?

Voldria destacar les rondes de trucades als padrins més vulnerables, que vam iniciar fa tres anys. La meva voluntat és ampliar-ne la cobertura. Arribar a tothom.