D’on surt la idea dels premis?

Quan vaig entrar a Bomosa estaven buscant projectes i vaig veure que hi havia interès per l’escriptura, la lectura, el talent jove i a la vegada hi havia un interès mediambiental molt gran. Llavors vaig pensar que podríem fer un llibre que ajudés a reflexionar sobre el canvi climàtic.

Com funcionen els premis?

Hem fet una convocatòria des del de març fins al desembre. Demanàvem novel·la curta de ficció climàtica, d’entre 15.000 i 30.000 paraules, havia de ser en català, original i inèdita. També demanàvem que Andorra tingués un pes important i que no fos distòpica, sinó que oferís futurs millors o solucions.

Objectiu que perseguiu?

Crec que la literatura de gèneres fantàstics en català està creixent molt, però encara li falta impuls en el sentit de donar-li prestigi. També trobo a faltar una literatura de ciència-ficció més de proximitat, i sobretot que passi a Andorra. A més hi ha la part més ambiental, ja que crec que la literatura és una bona manera de canviar el món i de posar la lupa en certs problemes.

S’està complint?

Com que estic al jurat i m’estic llegint les obres puc dir que l’objectiu s’està complint, perquè sento que estic reflexionant i m’ho estic passant bé llegint. Això era el que volíem, o sigui que s’està aconseguint en aquest sentit. I si ens posem a somiar, l’ideal és que una idea que sorgeix d’una d’aquestes obres s’acabi aplicant.

Què es farà amb les obres guanyadores?

L’obra guanyadora i finalista seran publicades en un volum conjunt amb editorial Cronos, que s’especialitza en gènere fantàstic i és una associació sense ànim de lucre. Els drets d’autor de la venda d’aquest llibre també aniran als autors i la tirada serà de 800 exemplars. A més, tenen un premi de 3.000 i de 1.500 euros respectivament.

Fareu una gala presencial?

Sí, com a fundació estem organitzant tant la producció del llibre com l’organització de l’esdeveniment. Hi haurà un esdeveniment, a la tarda-vespre amb gent convidada i coses especials per dinamitzar. Ho farem per streaming per a qui no pugui venir. Serà Hive Five, que és el local que tenim de coworking la primera setmana de maig.

Futur dels premis?

Hem decidit que seran cada dos anys perquè volem cuidar molt el projecte. La història no s’acaba un cop es publiqui el llibre, perquè després hi ha tot el tema de promoció. Volem ajudar els autors i buscar llocs on puguin anar a promocionar-se, com festivals o jornades.