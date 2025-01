“Els problemes comencen quan l’adolescent se sent invisible”

Hi ha desconnexió entre generacions de pares i fills?

Sí. Fa 40 anys era entre els besavis o avis i els nets, però ara és amb els pares.

Per què?

Els pares estan molt connectats a la seva professió, els nens estan connectats a les xarxes socials. La comunicació no és fluida, en el sentit d’aportar educació.

Què ha portat a aquesta desconnexió?

El món ha canviat. Cada vegada va més ràpid i es treballa a una velocitat molt elevada. Això fa que estiguis més connectat a la professió i deixis de banda coses que són més importants.

Es pot canviar?

Caldria una conscienciació general. Fer un esforç per treballar la conciliació familiar.

Quins reptes afronten els pares d’adolescents?

El primer repte és amb si mateixos. El model de pares que fem servir a la infància ja no és el mateix a l’adolescència. A la infància estem pendents del fer, d’una educació conductual.

I a l’adolescència?

És una etapa d’autoconsciència emocional. Es treballen les emocions i no hi ha manuals. El pare ha de canviar la mirada. A partir de la seva experiència i de com ha gestionat les seves emocions vol ajudar els seus fills i això no sempre funciona.

Partim de nosaltres mateixos i ho projectem als fills...

Exacte. El primer repte és pensar quin model de referència volem ser. Si jo no soc ordenat no puc demanar ordre.

I els reptes que afronten els adolescents?

Construir la seva identitat. Trobar el seu espai al món en qüestions socials, de gènere i vocacional. Volen respostes i han d’experimentar. La família ha d’ajudar i acompanyar.

Segueixen augmentant les autolesions i pensaments de suïcidi en adolescents.

Són qüestions patològiques que no podem tractar des del coaching. No obstant això, és important tenir cura de l’autoestima, quan se senten invisibles és quan comencen els problemes.

També preocupa el consum de pornografia.

Nosaltres els hem posat els mitjans, els telèfons, i ara els diem que no entrin. És important promoure una educació en els riscos de consumir pornografia des de tots els àmbits.

Quin objectiu té la xerrada d’avui?

Provocar una disrupció. Els pares cerquen estratègies per lidiar amb els fills, però cal que facin una mirada interior per esdevenir models de referència.