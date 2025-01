Debut amb titularitat i victòria. Millor impossible?

Sí, la veritat és que estic molt satisfet i content. Tot el club, el cos tècnic, els jugadors i la direcció esportiva m’han acollit molt bé, i estic molt content per arribar i començar així.

S’han situat segons. Europa és l’objectiu?

Sí, el nostre objectiu principal és classificar-nos per disputar competició europea, i si després podem guanyar la lliga també seria un èxit per a nosaltres.

Estan a dos punts del líder, i diumenge juguen contra ells.

Segur que és un partidàs. L’Inter és un molt bon equip, serà difícil perquè té una plantilla espectacular i som conscients que si guanyem ens posem líders i de tot el que pot donar-nos això.

Com li arriba la proposta de l’FC Santa Coloma?

Jo estava a l’Atlètic Lleida, de Tercera RFEF, i van contactar amb mi i el meu representant. Vam parlar, em va semblar una proposta interessant i vaig optar per venir.

A Lleida tenia Gabri de tècnic i era company de Marc Vales. Va demanar-los opinió?

Amb en Gabri no en vam parlar, però amb en Marc, sí. Va explicar-me com funcionava la lliga, els avantatges i desavantatges, i em va dir que aquí viuria molt bé.

Poder classificar-se per a Europa és el gran al·licient per venir?

Sí, és el que més em va cridar l’atenció i diria que és el més important. Tinc moltes ganes i il·lusió, i tant de bo ens puguem classificar.

Encara porta poc, però com està veient el futbol del país?

De moment, tot el que he vist, molt bé. És veritat que hi ha diferències, com només deu equips i tres voltes a la lliga, i tots els partits es juguen en un camp, però són petits detalls que si t’hi adaptes no es noten. Es viu molt bé, la lliga està bé i potser la gent creu que no, però hi ha equips amb molt nivell.

Central i debutant amb el 9 a la samarreta. Com va anar?

Va ser casualitat perquè no hi havia samarretes de la talla L i l’única lliure era la del 9, perquè la meva amb el nom encara no la tenien.

S’ha format a dues de les millors bases de Catalunya, la del Barça i la de la Damm. Què en destacaria?

Del Barça, el tema de l’ADN, que des de ben petit et fiquen al cap la sortida de pilota, arriscar, la possessió i l’estil de joc. I sobre la Damm, crec que és el club on més còmode m’he sentit. He estat bé a molts clubs, però crec que la Damm té un nivell familiar que crec que és molt Top.