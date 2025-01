“Per a mi l’aspecte humà és tan important com el tècnic”

Per què és poc coneguda la micropigmentació capil·lar?

Bàsicament perquè va aparèixer fa només una quinzena d’anys, a Anglaterra. També es confon sovint amb el trasplantament, quan no és el mateix. A més, cal tenir present que la pèrdua de cabells provoca un complex en les persones afectades. Quan recorren a aquesta solució, tot i que el resultat sigui natural i imperceptible, sovint eviten compartir l’experiència.

En què consisteix la tècnica?

Per dir-ho de forma senzilla, es tracta d’un microtatuatge realitzat al cuir cabellut que simula la presència d’arrels de cabells. Cada punt del tatuatge imita la presència d’un fol·licle pilós. No es tracta, en cap cas, de reimplantar cabells.

En quins casos s’utilitza?

Es du a terme per respondre als problemes de pèrdua de cabell, ja sigui per una alopècia lleu, una calvície completa o per omplir una cicatriu. La solució s’adapta en funció del problema, de les expectatives de la persona i del que és realitzable. Distingim dues possibilitats: donar una il·lusió de densitat per a qui vol i pot mantenir certa llargada dels cabells, o bé crear un efecte de cap rapat.

És apta per a tothom?

Sí, és adequada tant per a homes com per a dones, i afegiria que per a qualsevol edat, color de cabell o fins i tot color de pell. Ho recalco perquè sovint hi ha idees preconcebudes, especialment pel que fa als cabells rossos o a les persones de pell negra.

Per tant, no podem parlar d’un perfil tipus?

No, i això és el que fa la meva feina tan enriquidora. Si hagués d’esmentar un punt en comú seria el complex associat a la pèrdua de cabell i l’acompanyament que faig per oferir la millor solució en cada cas.

Hi ha un factor psicològic al darrere.

Sí, i en aquest sentit l’aspecte humà i l’aspecte tècnic són igual d’importants per a mi. Estem parlant de gent que s’enfronta a una problemàtica relacionada amb la seva imatge i, molt sovint, amb la pèrdua de confiança en si mateixa. A més, valoro molt la confidencialitat. De fet, la gran majoria de les persones que em venen a veure no volen que el seu entorn sàpiga que han recorregut a la micropigmentació capil·lar.

La micropigmentació és compatible amb els implants?

No són antitètics, però en realitat això depèn de cada cas concret i dels resultats que es vulguin obtenir. Cal tenir en compte, però, que a diferència del trasplantament, la micropigmentació no és invasiva, és indolora, i els resultats són visibles des de la primera sessió.