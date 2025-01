“Per invertir en borsa el que fa falta és disciplina i paciència”

Què pot aportar el seu llibre als lectors?

Sobretot, deixar de perdre diners en borsa i començar a guanyar-ne. El lector aprendrà a utilitzar el sistema al seu favor. A aquest efecte, presento dues estratègies d’inversió distintes. Una requereix cert treball i l’altra no en requereix cap, però ambdues són reeixides a llarg termini.

Com el va escriure?

No tinc cap experiència com a escriptor i l’última redacció que vaig escriure va ser a l’institut, de manera que l’obra està escrita en un format distès i conversacional. He fet un gran esforç per utilitzar llenguatge senzill i oracions curtes i directes, per fer el llibre adequat per a qualsevol persona.

Quines característiques ha de tenir una persona a l’hora d’invertir?

L’única cosa que necessites és sentit comú, disciplina i paciència. Tenir un alt coeficient intel·lectual, dues carreres i un màster no serveix per a res en els mercats.

Quina és la millor forma d’endinsar-se en el món de les finances?

La millor manera d’invertir per al ciutadà del carrer, tingui l’edat que tingui, treballi on treballi i guanyi el que guanyi, és fer-ho a l’S&P-500, fer-ho de manera consistent i no parar esment si les borses pugen o baixen. Aquest és, bàsicament, el millor índex borsari del planeta.

Com pot saber una persona en quines empreses invertir?

El secret per guanyar autèntiques fortunes en la borsa consisteix a deixar d’invertir en empreses mediocres, comprar únicament accions d’empreses estupendes i deixar a l’interès compost treballar durant anys. I què és una empresa estupenda? És molt senzill. Una empresa estupenda és aquella que és rendible, solvent, s’expandeix i et retribueix, mentre que una de mediocre és incapaç de fer aquestes quatre coses.

Com funciona el món de les finances a Andorra?

La meva única experiència en el món financer andorrà ha estat haver de tractar amb el seu peculiar sistema bancari, que té les seves llums i ombres. Aquest està excessivament regulat, en fer responsables legals els bancs del comportament dels seus clients.

És el Principat un bon destí per als inversors?

És un fantàstic destí. El règim fiscal és molt atractiu, en no haver-hi impostos de guanys de capital ni dividends per a les persones físiques que inverteixen en borsa. Però jo prioritzo viure entre carrers nets i segurs, infraestructures cuidades, i amb una població molt respectuosa i civilitzada.