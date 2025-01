Què és el Troc?

És un mercat d’intercanvi per fomentar l’economia circular i un consum responsable. Cada persona pot portar com a màxim cinc peces de moda i allà les valorarem. Segons la condició, rebran uns trocs, que és una moneda fictícia, i l’endemà podran venir al Centre de Congressos i intercanviar-los per altres peces.

Com funcionen les monedes?

Hi ha un mínim d’un troc i un màxim de cinc. Depèn de la qualitat del producte, del seu estat i de la utilitat, en donarem més o menys. El que sí que no acceptem és roba interior o mitjons ni roba de bany si no està clarament nova i etiquetada.

D’on surt la idea?

És una iniciativa que va néixer d’Andtropia. El mercat d’intercanvi és una cosa molt habitual a molts llocs del món, però aquí no s’havia fet mai, llavors vam pensar el projecte, el vam oferir al comú i la idea és fer-ne un aquest cap de setmana i un al setembre.

No és només un mercat.

Hi haurà una cafeteria i també hi haurà una zona infantil. Dissabte a les quatre de la tarda farem una xerrada sobre com fer que el nostre armari sigui més sostenible. Tant al servei de la zona infantil, com al servei de cafeteria, com al mateix mercat, tindrem voluntaris fent-se’n càrrec.

Consell per un consum més sostenible?

Hem de reflexionar quin tipus de consumidor som i com comprem habitualment, si ho fem per impuls o d’una manera racional. Aquí hi ha una part d’hàbits de consum important que hem de reflexionar i identificar. Llavors també el que intentem, sobretot amb aquest taller, és com podem fer que els nostres hàbits de compra siguin més sostenibles. L’objectiu no és comprar més i ràpid, sinó comprar millor.

Un model de consum sostenible és possible?

No ho sé, el consum està molt polaritzat entre el que compra fast fashion i el consumidor més conscienciat, però amb mesures com el Troc podem ajudar. Fa 12 anys que soc a Andorra i quan vaig arribar aquí no hi havia ni Vide Dressing ni Troc, així que: per què no pensar que hi pot haver un canvi? Espero que Andorra segueixi confiant en l’economia circular.

Què es farà amb la roba sobrant?

La guardem per a la segona edició perquè pot ser que els que vinguin a visitar-nos aquesta edició no els agradi alguna peça o no els encaixi per talla, però, en canvi, encaixi amb la gent que vingui al setembre. L’objectiu és que aquestes peces es vagin movent i allargar la seva vida útil.