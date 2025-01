Com li arriba la proposta per entrenar els Taurons?

Amb 19 anys vaig venir aquí a fer d’àrbitra en un torneig als Serradells i vaig conèixer el Xavi Cerro [actual president del club], que em va dir que quan muntés un club li agradaria tenir-me d’entrenadora. Un cop vaig acabar la carrera vaig entrenar tres anys el Club Natació Catalunya i va trucar-me per dir-me que volien una entrenadora.

Al club només entrenen i no competeixen. Això ho fa més especial o més complicat?

Les dues coses. És especial perquè dona gust veure els nens i nenes amb la il·lusió i les ganes que venen a entrenar tot i no poder competir, i pel bon ambient que hi ha. Però també és complicat no tenir prou nanos per poder competir.

Un parell de jugadors acaben de participar en el HaBaWaBa, un torneig perquè els nanos de diversos clubs i federacions puguin competir.

És un dels objectius que vaig exposar. No tenim prou gent per competir, però hi ha tornejos oberts com aquest i també és una manera de competir contra gent que no coneixes i obtenir noves experiències.

Amb la seva experiència, com veu el waterpolo al país?

El waterpolo a Andorra té moltíssim marge de millora i pot ser brutal.

Espanya és una de les potències mundials. Això pot ajudar?

Al final el waterpolo espanyol és dels millors i som al costat. A Catalunya, per exemple, hi ha tres nivells de lligues i pots jugar més de deu partits l’any, i estic segura que mostraríem un gran nivell, que encara pujaria més com més entrenéssim.

Que entri als Jocs dels Petits Estats del 2027 pot ajudar?

Segur. Gràcies a això la federació el tindrà més en consideració i ara tenim més suport de la FAN. Tant de bo promocionant-lo, i amb ajudes econòmiques, que anirien molt bé, pugui seguir aquest creixement que hi ha ara.

Jugadora, entrenadora i també àrbitra. Ha fet de tot.

Són etapes diferents i estic vivint tot el que es pot viure en aquest esport. Tinc els tres punts de vista que intervenen en un partit i es nota, perquè, com a àrbitra, per exemple, em diuen que en el criteri arbitral es nota que he jugat.

I quin ha estat el moment més especial a la piscina?

Quan vam guanyar el Mundial amb la selecció espanyola. Portava dues preseleccions sense anar a la llista final i a la tercera ho vaig aconseguir. Vaig ser-hi i vam guanyar el Mundial.

Com es planteja el futur?

He pujat a àrbitra nacional, que era l’objectiu, i potser m’agradaria arribar a internacional.