“Si venem coses per Wallapop, per què no a una botiga?”

Com va sorgir la idea d’obrir l’establiment?

Va ser durant una fira de franquícies a França, on vaig poder estudiar diverses opcions. La de la compravenda de productes de segona mà em va semblar la que millor podia encaixar a Andorra, ja que al país pràcticament no hi havia llocs on els clients poguessin venir, vendre alguna cosa i marxar amb diners al moment. Vaig creure que això podia funcionar molt bé aquí.

Per què considera que és important apostar pel mercat de segona mà?

Perquè és un mercat en expansió. Molta gent té coses a casa que ja no utilitza i que estan en molt bon estat. Donar una segona vida a les coses contribueix a l’economia circular i ajuda a reduir la petjada de carboni. I si molts utilitzen Wallapop per vendre aquestes coses, per què no també una botiga física?

Què es pot trobar a la seva botiga?

Treballem amb una mica de tot: televisors, reproductors de DVD, equips de música, videoconsoles, jocs, càmeres de fotos, petits electrodomèstics, telèfons mòbils, llibres, i fins i tot determinat material esportiu. El que no acceptem són grans electrodomèstics, productes per a nadons o joieria, ja que encara estem esperant autoritzacions per a aquesta última categoria.

Quin és el procediment que cal seguir per vendre un article?

El client ha de venir directament a la botiga amb el producte, ja que no donem preus per telèfon, i a més és necessari valorar l’estat en què es troba l’objecte. Si arribem a un acord, aquella persona pot marxar amb diners en efectiu al moment.

Quins criteris se segueixen per fer aquesta valoració?

Bàsicament valorem que el producte estigui en bon estat de conservació i que funcioni correctament. En cas contrari, no el podem acceptar.

Com s’asseguren que l’origen d’un producte sigui lícit?

Tots els venedors han de ser majors d’edat i omplir un formulari amb la seva informació personal i la del producte. Això ens permet tenir un registre de tot. A més, amb aparells com telèfons mòbils, fem servir programes que detecten si han estat reportats com a robats.

Amb quin perfil de client treballen?

Des de col·leccionistes interessats en algun objecte retro fins a famílies que volen vendre jocs per comprar-ne de nous, passant per treballadors temporers que compren consoles per jugar durant l’hivern –i després les tornen–, o fins i tot escoles que venen a buscar llibres infantils. És un mercat molt divers.