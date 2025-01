“Un premi així és fruit d’haver treballat sempre al 100%”

Verificat per

Un premi sempre és un motiu d’orgull.

Estic molt content perquè, al final, un reconeixement així és el fruit d’haver estat treballant durant tot l’estiu i tot l’hivern al 100%. A més, puc ajudar la família i m’encoratja més encara a seguir esquiant.

En què consisteixen aquests dies d’esquí?

Bàsicament, per cada dia d’esquí que et donen reps 85 euros i es fa una suma total dels dies que t’atorguen, en el meu cas van ser 26. Tot sempre depenent dels resultats a les competicions, de les proves tècniques i físiques que hagis obtingut durant la temporada.

El curs passat ja vas mostrar un gran nivell, per exemple a la FESA Cup de Soldeu.

Aquell dia vaig anar a totes, a no deixar-me res. A les primeres mànegues vaig sortir sense pressió, amb un treball mental molt fort i em vaig col·locar al Top 5, al Top 3 una vegada i una altra al Top 10. Llàstima que a les segones no vaig esquiar igual.

La proposta de compaginar l’esquí i l’estudi és força interessant.

És una facilitat que ens dona la federació per poder estudiar i podem compaginar les dues coses prou bé. De fet, ara hem acabat exàmens i sabem que hem de treballar força, ser constants i no podem fallar. Has de ser rigorós amb tu mateix. Però, bé, ho portem bé, eh?

Canvia molt la rutina ara que estàs al sub 19 de l’EEBE respecte de quan eres sub 16?

Ara viatgem molt més, estem molt més fora de casa, perquè anem a fer curses FIS. El meu dia a dia consisteix al matí a fer cursa o entrenar i estudiar una estona fins a l’hora de dinar. Després descansem una mica, anem a l’skiroom i depèn del que tingui aquell dia fem una mica de gimnàs, activació o recuperació. Al vespre analitzem en vídeo l’entrenament o la prova i després ja sopar i anar a dormir.

El grup sub 19 de l’EEBE té molt nivell.

Som un grup que està molt unit, ens portem entre tots molt bé i això fa que el nostre nivell el puguem portar més enllà. És cert que no som gaires, però els que som, som molt bons, i la veritat és que crec que estem fent una feina d’equip que és molt bona, tot i que l’esport sigui individual.

Com valores el teu inici de temporada?

La pretemporada i l’inici van anar molt bé. Vam fer unes curses a Xile, en què vaig puntuar, i vam acabar força contents. De fet són els dos millors resultats fins ara. La tornada a Europa va ser una mica dura, però estem recuperant la confiança de cara ja a Font Romeu.