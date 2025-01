Com va néixer el grup de teatre jove del Punt 400?

Va ser una iniciativa d’un grup de joves. Van proposar organitzar una activitat de teatre amb un format diferent: crear una obra participativa, en què cada actor pot triar com serà el personatge i el guió s’escriu en comú. Altres aspectes de l’obra, com ara l’escenografia i el vestuari, també es decideixen en grup. La idea va convèncer el comú, que va cedir-los un espai per assajar i va contractar l’empresa Impuls, amb seu a la Massana, perquè s’encarregués de les classes.

L’activitat ha tingut continuïtat.

No només ha tingut continuïtat, sinó que s’ha consolidat. Actualment hi ha dos grups. Un per a adolescents de 12 a 17 anys i un altre per a joves a partir de 17 anys, tot i que està obert a persones de més edat. Cada vegada la participació és més gran. Ve gent nova i els que ja venien l’any anterior hi tornen.

El format del taller s’ha mantingut?

Sí, és el mateix. Cada setmana hi ha una classe en què es treballa l’obra en grup. L’obra va creixent a poc a poc durant el curs.

Què és el que més enganxa els joves, del teatre?

Moltes coses, però destacaria els vincles que es formen al llarg de l’any. Al teatre qui avui és desconegut demà és amic. D’altra banda, és una activitat molt beneficiosa per a la formació del caràcter. Hi aprens habilitats socials importants, com ara perdre la vergonya i expressar-te en públic.

Una de les obres creades pel taller ha tingut tant èxit que es representarà a la capital.

Es tracta de l’obra Avui no. L’obra va estrenar-se al final de gener de l’any passat en sessió doble i, arran de l’èxit, dos mesos després va tornar a representar-se, també en sessió doble. En una d’aquestes funcions va assistir una responsable d’Andbank, i va agradar-li tant que ens va proposar portar l’obra a la capital.

Quin dia és la representació?

El 31 de gener a dos quarts de deu de la nit al Teatre Comunal. L’entrada és gratuïta per als qui disposen de compte Myandbank. Per a la resta d’espectadors el preu és de cinc euros.

Quin és el tema central de l’obra?

El pas del temps. Proposa una reflexió a l’espectador sobre com ens afecta el pas del temps al llarg de les nostres vides, de la infantesa a la vellesa, a través de les vivències dels personatges. En aquest sentit, l’obra vol mostrar com la percepció del pas del temps canvia i no és la mateixa per a tothom. És un tema fascinant.