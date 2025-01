“Busco que la gent s’identifiqui amb les meves cançons”

Com vas començar amb la música?

Vaig començar quan era molt petita, ja que canto des dels tres anys, però ho feia només perquè m’agradava. Amb vuit anys vaig començar a fer classes de cant i allà em vaig adonar que volia ser cantant, però no va ser fins als tretze que vaig començar a compondre.

Quins gèneres cantes?

Tiraria cap al pop, però també tiro una mica cap al flamenc perquè m’agrada molt barrejar-lo amb altres estils. També podria dir que una mica de música urbana. No sé si dir rap, perquè de rap no en tinc ni idea, però sí que m’agrada el ritme de la música urbana.

Com compagines estudis i música?

A vegades faig la broma amb les meves amigues que soc la Hannah Montana. És difícil perquè estic fent segon de batxillerat i és molt aclaparador, sobretot quan he de baixar a Espanya per gravar o estem fent la publicitat d’una cançó perquè estic a classe i tinc el cap dividit en dos.

En quin punt està l’EP?

Havia de sortir la primera cançó a l’octubre, però vam tenir la col·laboració amb W’WISE i ho vam moure tot perquè vam dedicar els mesos que havíem de dedicar al disc a la cançó, perquè creiem que és una cançó que de veritat val la pena i que ens agrada, i llavors l’EP s’ha allargat.

Té data el projecte?

Realment no té data pel tema dels estudis, ja que pot ser que avanci un dia i just em caigui un examen, però ara tinc la primera cançó de l’EP gravada i acabada, que es dirà No volverás i surt el 24 de gener.

Què pot esperar la gent de l’EP?

Jo crec que després d’escoltar les dues cançons que tinc a Spotify, la gent esperarà un estil similar, però no té res a veure. S’assembla perquè al final són sentiments que he sentit i la que canta soc jo, però l’EP és més tirant a pop i hi ha cançons més de pop-rock o pop acústic.

Temàtica del disc?

La temàtica és una història d’amor que he viscut i les cançons estan ordenades tal com he anat vivint la història i el que he sentit durant aquesta etapa. És una història amb la qual molts adolescents se sentiran identificats ni que sigui amb una cançó.

Què vols aconseguir amb la música?

El meu primer objectiu és que la gent m’escolti i que se senti identificada amb les meves cançons. Després el meu segon objectiu és viure de la música. Per mi seria un somni poder treballar del que de veritat m’agrada.