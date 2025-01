“Recomano a tothom gaudir l’experiència dels Estats Units”

No va començar gaire bé el 2025 per a vostè.

Va ser un partit estrany, el del Ribes. Vam començar molt bé, guanyant 2 a 0, però l’equip es va partir i jo, personalment, notava que no estava gaire fina. Estava malalta i tampoc és excusa, eh? però vam començar a tenir errades, un penal en contra i tot se’n va anar en orris i vam acabar perdent.

I la van expulsar.

Estava bastant frustrada per tot plegat i després de notar com una rival m’estirava dels cabells per frenar-me vaig esclatar i reaccionar de la pitjor forma. Va ser una acció molt lletja, no hi vaig pensar i vaig donar el cop de peu a la jugadora. Sense pensar vaig tirar cap als vestidors perquè la vermella era clara i vaig demanar perdó a l’entrenador.

Quan torna a Florida?

El dia 13 ja marxo cap allà. Està sent una experiència espectacular i estic molt contenta. L’any passat estava a Iowa i l’Eastern Florida, el meu actual equip, va ser contra el que vam jugar la final del Nacional l’any passat. Jo no hi vaig jugar perquè estava lesionada.

Molt dura la lesió i la recuperació.

Moltíssim! Vaig estar un any i mig sense jugar i va ser molt dur. A més, a l’entrenador de Florida li agradava el meu perfil, però, és clar, tenia el neguit lògic de la meva inactivitat. Li vaig dir que se n’oblidés, que estigués tranquil, que jo quan comencés la temporada estaria al 100%, que plantaria cara i que no se’n penediria.

I no ho va fer.

Al final em va donar l’oportunitat i em van donar una molt bona beca, millor que la que tenia abans a Iowa. Em va costar una mica adaptar-me al principi, però a poc a poc està anant tot millor, tot i que encara em falta per arribar a jugar al nivell al qual ho estava fent abans.

Deia que l’experiència allà està sent magnífica.

Recomano a tothom que vulgui fer esport que intenti el pas de venir als Estats Units. Amb una experiència així creixes i madures, perquè al final estàs sola a l’altra punta, els teus pares no hi són i t’has d’espavilar.

També li permet conèixer altres cultures.

I altres maneres de veure, per exemple, el futbol, altres maneres d’entrenar. És una possibilitat que val molt la pena, és molt maco de fer i coneixes moltíssima gent. És allò que diu el tòpic del somni americà i he fet coses que mai m’hauria imaginat.

Quins plans té per a l’any que ve?

No crec que segueixi a Florida, però sí als Estats Units.