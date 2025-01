Verificat per

Els últims anys hi ha hagut un boom del ‘nail art’. Quina explicació té aquest esclat?

Deu fer uns deu anys que el nail art va començar a escalar. Ara estem en un dels moments més àlgids. El nail art no deixa de créixer perquè és un món que està en evolució constant. Les ungles demostren la teva posició social i la teva personalitat. Són una manera de diferenciar-se. Un canal més d’expressió.

Un referent molt clar, per exemple, és Rosalia.

Exacte. Ella destaca especialment per la versatilitat. I això m’agrada molt.

La percepció social de les ungles extremes també ha canviat?

Això ja depèn de la generació. Hi ha un cert percentatge de gent que encara creu que les ungles extremes no són elegants o són xonis. Les noves generacions, en canvi, ho veuen com una forma més d’autocuidar-se, de mimar-se.

Quines serien les tendències actuals?

Ara mateix hi ha dos clars equips. Per una banda, l’equip tradicional, basat en tons neutres, naturals. Ara, però, també és molt habitual començar l’any amb ungles estilitzades, molt lluminoses, amb purpurina i pedreria.

El ‘nail art’ també és estacional.

Sí, les ungles es decoren molt eventualment. Quan arriba Nadal, per exemple: amb tons vermes, flocs de neu, rens… O per Sant Valentí: amb roses, cors… Les ungles també s’ajusten a una època de l’any concreta, no només a la personalitat.

Hi ha qui les vol dur arreglades, però d’una manera molt senzilla. La clàssica manicura francesa.

Sí, una part de la clientela vol dur una mà més natural i venen a arreglar-se-les perquè a casa no té les eines per poder-ho fer bé. És un signe de polidesa i higiene personal.

També s’està normalitzant la manicura masculina.

Sí. Abans els homes que tenien cura de les seves ungles eren titllats d’efeminats. Ara ja passem per una època en què qualsevol home pot esmaltar-se o aplicar-se motius. No deixa de ser un mètode d’expressió. Qui diu que pintar-se les ungles és de noia?

Va participar en Èpic Nails, un ‘talent show’ de la televisió catalana per trobar el millor manicurista de Catalunya. Com va anar l’experiència?

Érem vuit persones competint i ens anaven proposant diferents proves. Havíem de treure tota la nostra creativitat. Em va servir per sortir de la zona de confort. Vaig créixer molt tècnicament.