“El campus de la universitat és igual que a les sèries”

Aquest curs ha començat a estudiar enginyeria a l’Elon University amb una beca, com va ser el procés?

És una beca esportiva per a quatre anys i puc compaginar els estudis amb l’atletisme.

Com són les instal·lacions?

La veritat és que estan molt bé. A la universitat també tenim servei de fisioterapeuta, pots demanar psicòleg i tenim un academy advisor, que és una mica per veure com ho portem.

Quins altres serveis tenen?

Nutricionistes i els entrenadors de l’equip, que t’ajuden per fer tot el que faci falta.

Sembla que està tot preparat per ajudar a compaginar estudis i esport.

Sí, al final tenim molt de temps, i aquí a Andorra o a Espanya no sé si seria possible. A més, donen moltes facilitats i, per exemple, ens deixen triar primer a nosaltres les assignatures per poder-les compaginar amb els horaris de l’esport.

Acostumada a l’Estadi Comunal, és un xoc el canvi?

En el meu cas no tant, a la universitat hi ha una pista a l’aire lliure i no canvia gaire.

Com és el seu dia a dia?

Al matí tinc una estona de classe, després tinc una mica de temps lliure abans de l’entrenament i cap a les sis de la tarda ja hem acabat.

I l’entrenament, canvia molt?

Una mica, i m’ha costat adaptar-m’hi. A Andorra de setembre a desembre fèiem més sèries de fons i no treballàvem tant la velocitat fins a les competicions i aquí és velocitat pura i dura.

El campus de la universitat ens l’hem d’imaginar com a les sèries i pel·lícules?

Totalment, és igual que a les sèries, amb el típic equip de futbol americà o de cheerleaders.

Què és el que més troba a faltar d’Andorra?

Sobretot el menjar, perquè encara que a la meva universitat es mengi molt bé, quan surts és molt fàcil menjar malament. I també la llengua, perquè jo ja parlava anglès, però al final no és el mateix i t’has d’acostumar.

Acaben de fer una concentració a València per preparar els Jocs d’Andorra, com ha anat?

Molt bé, la veritat, també hem estat amb l’equip espanyol i ha estat una gran experiència i ho hem gaudit.

Com es planteja el 2025?

El gran objectiu són els Jocs d’Andorra, i a veure si puc estar al Campionat d’Espanya.

Com porta ser una de les esperances de futur de l’atletisme?

La veritat és que no hi penso gaire. Al principi em costava pels nervis, però ara corro i competeixo per gaudir.