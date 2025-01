En què consisteix la seva feina?

Creo experiències personalitzades que responguin a les necessitats específiques de cada client. A través de Fotobooth Atelier treballem per oferir solucions creatives i úniques en l’àmbit fotogràfic i videogràfic, tant per a esdeveniments socials com corporatius.

Quin és l’objectiu?

Que cada projecte reflecteixi els valors i desitjos del client, creant moments inoblidables que s’adaptin perfectament a les seves expectatives.

Quan i per què va començar en aquest àmbit?

L’any 2010 treballant en el món dels esdeveniments, un sector que sempre m’ha apassionat per la seva creativitat i la capacitat de crear experiències úniques i d’entreteniment. Tot i això, no va ser fins al 2014 que, juntament amb el meu marit, vam fundar la nostra empresa.

Què és el que més li agrada?

Que cap projecte és igual, cada client aporta noves idees i reptes que ens mantenen motivats i creatius.

Com ha sigut la seva trajectòria?

Un viatge ple de reptes i aprenentatges. Des de convertir una casa de colònies en un espai per a casaments fins a introduir el primer fotobooth a Andorra el 2014 i el primer videobooth 360 el 2019 tant a Andorra com a Espanya. Hem col·laborat amb grans marques i hem conegut moltíssims professionals, dels quals hem après i hem explorat noves tecnologies, com la IA, per oferir experiències cada cop més innovadores.

Quina proposta tenen per al Mercat de Nadal?

L’activitat consistirà en el fet que cada nen o adult vingui al nostre photobooth i triï una de les cinc o sis postals de Nadal disponibles. Gràcies a la intel·ligència artificial, la seva cara s’integrarà a la postal, creant una imatge màgica i personalitzada amb elements nadalencs com el Pare Noel. Aquesta foto es podrà imprimir al moment o compartir digitalment.

Com volen sorprendre?

Amb una proposta que combina tecnologia i màgia nadalenca. Cada any ens esforcem per innovar una mica més al Mercat de Nadal i aquest cop ho fem gràcies a la integració de la IA, amb la confiança de l’Ester de Jecom Comunicació, qui crearà un ambient nadalenc únic a l’Estelàrium de la Massana, convertint l’espai en un lloc màgic i especial per a tots els visitants.

L’activitat estarà oberta a tothom?

L’activitat està pensada perquè tothom en pugui gaudir, des dels més petits fins als més grans. La idea és que tothom pugui endur-se un record especial.