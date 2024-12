En què consisteixen els tallers de memòria?

Són tallers per mantenir la memòria. El que ha de quedar ben clar des del principi és que no són un substitut de la teràpia. Quan la persona perd la capacitat de memòria per una lesió o una malaltia degenerativa, per exemple, l’han de tractar professionals mèdics.

Quines activitats proposa en les sessions?

Exercicis per treballar la memòria auditiva i visual i la retenció a curt i a llarg termini. Sovint procuro que les activitats estiguin vinculades amb elements del nostre entorn.

Com ara?

Per exemple, una de les coses que memoritzem són els noms del cap de Govern i dels cònsols. També hem fet llistes dels cims més alts del país, incloent-hi l’altitud i la parròquia on se situen, i dels museus. Altres exercicis que fem són mots encreuats, sopes de lletres i jocs de trobar les diferències en dues imatges. Altres activitats que van molt bé són els jocs de taula.

Percep millores al cap de l’any?

I tant! Quan hem acabat el taller podem recordar sense dificultats llistes d’entre 150 i 200 paraules. I, després de l’estiu, he comprovat que els qui tornen a participar en el curs se’n recorden.

Quantes persones participen en els cursos?

Tenen molta demanda. Només a la Massana hi ha quatre grups de deu persones, i cada grup fa una sessió setmanal d’una hora i mitja. Perquè el taller sigui profitós per als participants, cal que el grup sigui d’un mínim de sis persones i un màxim de deu. És la mida adequada per al tipus d’activitats que els proposo, com ara el joc de recordar cadenes de paraules.

Quin és el perfil dels participants?

Els tallers estan adreçats a gent gran. Solen venir més dones que homes.

A part de treballar la memòria, m’imagino que els tallers també són un espai per retrobar-se, per fer comunitat.

El més important dels tallers, més encara que treballar la memòria, és passar-s’ho bé. L’estat anímic té un impacte destacat en la memòria. Els padrins van patir molt durant la pandèmia, i quan va acabar i vam reprendre els tallers era evident que la capacitat de memòria i d’atenció se n’havia ressentit.

M’imagino que treballar la memòria és bo per a tothom, no només per a la gent gran.

Sí. I avui encara més, en què ho tenim tot fet. Abans recordàvem els números de telèfon. Avui no cal perquè en tenim prou amb buscar el nom del qui volem trucar al mòbil.