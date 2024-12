De què va l’obra?

Univers és una experiència sensorial destinada a nens de 0 a 2 anys en què els protagonistes són els sentits i els infants poden experimentar amb el tacte, l’oïda i la vista. El fil conductor és la creació de l’univers i s’experimenta amb el caos, meteorits i molts altres elements.

Com s’aconsegueix una obra atractiva per a nens?

En funció del que volem explicar fem servir uns recursos o uns altres. L’objectiu principal és que hi hagi bellesa perquè pugui gaudir tothom. Sobretot intentem no infantilitzar les històries, però sí que cal adaptar el llenguatge als nens. La música és important i ajuda a connectar d’una manera especial i fa que a vegades no calguin paraules per explicar històries.

Quina importància té el teatre per als nens?

Tothom té dret a les experiències artístiques, tinguin l’edat que tinguin, i els infants també tenen dret a la cultura i a buscar respostes. El teatre ajuda a fer que creixin i es commoguin. Cal potenciar això i fer-los viure experiències que no poden viure a casa seva.

Com d’important és la improvisació?

Sempre que hem agafat alguna actriu per a l’obra li dic que ha de renunciar a l’ego de l’artista, ja que pot ser que els nens es quedin jugant i ni et mirin. A Univers els protagonistes són ells i fan que cada obra sigui totalment diferent i que t’hagis d’adaptar.

Alguna experiència que destaqui?

Ens hem trobat amb nens que es posen dins dels tubs d’attrezzo, infants que volen quedar-se amb els objectes, altres que els comparteixen i cooperen. Cada funció explica històries diferents. També hem fet representacions per a nens amb neurodivergència en les quals ens hem hagut d’adaptar a ells.

Com s’arriba a nens i a adults?

Al final els adults som els que creem i ens resulta fàcil saber què ens agradarà, però per arribar als infants vam treballar amb l’escola La Tombarella i vam estar un any experimentant amb nens per veure què els atreia més.

Com està el món del teatre familiar?

El teatre familiar no està mirat amb el mateix amor que el teatre per a adults. Viatjant per Europa hem vist que hi ha molta diferència sobre el valor que donen a la infància i hem vist com a molts altres llocs donen molt més espai i importància al que fem. Llavors comparant veiem que el teatre per a infants està menystingut. Si mires la programació de molts teatres, veus que l’espai dedicat a infants no arriba al 10%.