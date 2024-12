“Per dedicar-te a la cuina hi has de posar molta passió”

Verificat per

Per quin motiu va començar al món de la cuina?

Perquè m’agrada molt cuinar. La meva passió per la cuina va iniciar-se a l’Arrosseria d’Andorra la Vella, on he estat 13 anys treballant.

Per què en va marxar?

Portava el negoci amb el meu exmarit i quan ens vam separar ell es va quedar amb l’establiment. No volia deixar la meva passió de costat.

Ha tingut alguna influència familiar?

No, és personal. Ho vaig començar a fer per sobreviure i per tenir una feina, però més endavant vaig descobrir que m’encantava.

Per què va decidir obrir el seu propi restaurant?

Soc una dona molt emprenedora i en marxar de l’Arrosseria no volia quedar-me sense feina, i menys del que m’agrada. He obert el restaurant Andrea perquè vull tenir un restaurant que sigui una referència de cuina al Principat. Fa dos anys que vaig obrir i estic molt contenta.

Com va ser el procés d’emprendre?

Complicat per trobar el local amb els lloguers que tenim actualment. Això sí, estic obtenint molt bon resultat, és un restaurant influent.

Quins plats destaca de la seva carta?

Sobretot plats de proximitat, l’arròs, que el fem a la llauna, o la carxofa confitada amb foie, que és un plat que va guanyar el segon premi de la Mostra gastronòmica d’Ordino l’any passat.

Té més premis?

Sí, també vaig guanyar el premi de la Mostra gastronòmica de la Massana, la parròquia on tinc el restaurant, amb el meu pastís de formatge.

Quin ‘feedback’ rep dels comensals?

Que tot està molt bo. Els clients repeteixen, l’ambient és molt familiar i fa que la gent estigui còmoda, a part de la qualitat del menjar.

On vol arribar culinàriament?

M’agradaria tindre una marca al país i crec que ho puc aconseguir. De moment estic contenta perquè anem molt ben encaminats.

Un consell per a la gent que s’hi vulgui dedicar?

Que hi posin molta passió perquè és una feina que t’ha d’agradar, si no, no arribes enlloc.

Què destaca del seu negoci?

El tema del producte. Portem el peix salvatge i tot és fresc, i això la gent ho sap perquè es nota. És un punt important per donar una gran selecció de productes i aportar una millor qualitat al client.