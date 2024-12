“La gent gran és molt agraïda en les actuacions musicals”

Per què va decidir iniciar-se en el món del cant?

Va començar sent una afició i un dia van venir uns operadors a veure’m i els va agradar com cantava. Llavors em van fer una prova i ja vaig entrar a la meva primera orquestra.

Com ha sigut la seva trajectòria?

El camí de la música és complicat, ja que viure d’ella és molt difícil si no tens un èxit molt conegut. Quasi tot el món compagina la seva feina principal amb el món musical.

No és el seu cas.

Fa molts anys que em dedico a això i puc viure del que faig. Treballem molt i estic content perquè soc de les poques persones que puc dir que viuen de la música sense sentir-se una estrella.

Quan va crear el grup i per quin motiu?

Vaig començar com a cantant a diversos grups, entre els qual Paris la Nuit i La Cálida. Finalment, vaig decidir muntar una banda. Tenim una orquestra amb tretze membres que es diu Tropikana, amb la qual treballem durant els mesos d’estiu. I a l’hivern fem coses més petites, com duets i trios, per poder treballar tot l’any. De l’orquesta gran anem formant grups més petits per a les actuacions d’hivern i un d’ells és Cocktail Elegant.

Quin repertori oferiran dijous?

De ball de saló, passant pel pasdoble, el vals, swing, mambo, zumba. Serà una actuació a duet, una teclista i jo cantant.

Les cançons són pròpies o versions?

Totes són versions molt conegudes per la gent gran, que és el públic per al qual actuarem. Són cançons de tota la vida.

Quines són les reaccions que reben de la gent gran?

La gent gran és molt agraïda i aplaudeix molt. És dels millors públics que et pots trobar perquè la gent jove està molt acostumada a la discoteca, on s’acaba una cançó i en comença una altra. Moltes vegades ens demanen cançons que tenen un ritme que a ells els agrada i els evoca la seva època. M’agrada veure com gaudeixen.

Pensa que s’haurien de fer més coses per a aquest públic?

Se’n fan forças. La gent gran també té dret a viure i gaudir de la seva vellesa. El que més gaudeixen és viatjar i ballar.

Per què Cocktail Elegant?

Al nostre món hi ha molta gent friki i volíem donar-li una identitat més elegant, en aquest cas. Com que fem diversos tipus de música, és com un còctel, d’aquí prové el nom de la banda. Estem molt contents perquè després de la pandèmia estem treballant moltíssim. A l’estiu fem entre 35 i 40 concerts i la resta de l’any, entre 80 i 90.