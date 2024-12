“Vull aconseguir la mínima per als Jocs del 2028”

Debut a un Mundial amb una gran actuació. Satisfet?

Sí, estic molt content i encara no m’ho arribo a creure. Estic molt satisfet dels tres rècords i del top 20.

S’ho esperava?

No, la veritat, perquè en aquestes competicions, quan no tens gaire experiència pot haver-hi nervis. Però ho he anat treballant perquè en el passat m’havia afectat, i ha anat bé.

Estar en un escenari així i amb els millors del món no deu ser fàcil...

Ho he treballat ja no només per al Mundial, sinó per a totes les competicions, però és cert que al Mundial l’estrès i els nervis hi són per triplicat.

Quina importància té per a la millora la beca de la federació per entrenar-se a Antibes?

Molta, en l’any i mig que porto aquí he progressat molt i crec que encara puc fer-ho més.

La beca són quatre anys. Hi ha encara marge de millora?

I tant, l’entrenador em diu que tinc molt potencial, i que el que faig en competició no és ni el 50% d’on puc arribar.

Com és el seu dia a dia?

A les 6.15 esmorzem, escalfem i a les 7.30 ja som a l’aigua fins a les 9.30. A la tarda fem una hora de gimnàs, i de nou a la piscina de 16.30 a 18.30 o 19.00 hores. I, a més, estudiar.

És fàcil de compaginar?

No gaire. Tinc els horaris adaptats, però és complicat i dur, perquè quan acabo d’entrenar-me he de recuperar-ho tot. Però m’acabo organitzant.

És una temporada amb competicions importants.

Sí, a nivell de federació hi ha els Jocs dels Petits Estats, i per a mi també el Campionat d’Espanya i el Mundial.

Què significa poder participar en uns Jocs dels Petits Estats a casa?

Tinc moltes ganes de poder competir-hi amb la gent del país i estic molt content.

Els objectius són les medalles?

Faré els 400, 800 i 1.500 lliures, els 400 estils, els 4x200 lliures i potser els 4x100 lliures. Als relleus és diferent, perquè no depèn només d’un, però a les proves individuals és fer-ho al millor possible per portar el màxim de medalles.

Ser a Los Angeles 2028 és un somni?

Sí, s’obre un cicle olímpic, i a més de treballar per a les competicions actuals, l’important és classificar-se i vull aconseguir la mínima per als Jocs del 2028.

Com ha viscut les últimes polèmiques a la natació?

Jo no n’he fet gaire cas, perquè sabia que no era el moment d’anar-hi. Però treballaré per poder anar-hi el 2028.