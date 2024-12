Verificat per

Verificat per

Publicat per

Quin repertori han preparat per a aquesta tarda?

El programa està dividit en tres parts. La primera inclourà cançons de pop-rock del nostre repertori habitual, com Bohemian Rhapsody o altres que interpretem sovint; la segona estarà centrada en bandes sonores de pel·lícules, i acabarem amb un bloc de cançons de Nadal.

Els concerts nadalencs són una tradició del Cor de Rock?

Sí, tot i que, curiosament, a Canillo no havíem cantat mai per aquestes dates. Hem fet recitals de Nadal a la Massana, Ordino o Sant Julià, però a Canillo serà una novetat.

Aquesta iniciativa musical ja compta amb 15 anys d’història. Com ha evolucionat?

El projecte va néixer, efectivament, el 2009, amb el cor de Rock d’Encamp, creat a l’Escola Andorrana de segona ensenyança de la parròquia. Com que la idea va funcionar molt bé, el 2016 vam decidir constituir un segon cor per a persones de més de 16 anys, perquè els antics components poguessin continuar. Sorprenentment, ha acabat venint molta més gent de fora que no pas exmembres del cor de nens.

Per què molts integrants del cor infantil no continuen?

Bé, quan els alumnes acaben la segona ensenyança, canvien de centre i els horaris sovint no permeten seguir. A més, també pot ser que no es trobin tan a gust en un cor de gent més gran, per les diferències d’edat.

Malgrat tot, hi deu haver nois que després volen dedicar-se a la música.

I tant! I és realment molt gratificant veure que antics alumnes aposten per seguir aquest camí, estudiant música o teatre musical, com han fet l’Ian Moya o la Carla Iglesias.

Què cal fer per formar part del Cor de Rock d’Andorra?

No fem proves de selecció. Només calen ganes de cantar, i estem oberts a tothom. Creiem que qui pot parlar pot cantar: amb el temps i la pràctica, es millora molt!

Com gestionen el repertori del grup?

La major part dels arranjaments els obtenim d’una associació coral d’Anglaterra amb la qual col·laborem. Això ens facilita molt la feina, tot i que també realitzem adaptacions pròpies, sobretot quan es tracta de peces nadalenques i temes musicals catalans.

Algun projecte destacat a la vista?

Sí, amb el Cor de Rock d’Encamp estem preparant un musical creat expressament per al grup, amb música d’Albert Gumí, text de David Gálvez i direcció escènica d’Hèctor Romance. Si tot va bé, l’estrenarem el 18 de maig!