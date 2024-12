“Torb neix per ajuntar la muntanya amb la producció”

Verificat per

Verificat per

Publicat per

Com ha sigut la seva trajectòria?

Relativament fàcil, vaig estudiar i un cop vaig acabar vaig poder tornar a Andorra i començar a treballar en el meu sector. Vaig estar tres anys treballant en banca i després vaig fer un any en consultoria. No m’acabava d’encaixar el fet de treballar per a algú altre i vaig marxar i vaig muntar una empresa.

Per què neix Torb?

En paral·lel m’havia estat formant com a guia de muntanya i monitor d’esquí i havia estat treballant en una anterior societat en producció audiovisual. Llavors vaig decidir muntar Torb, que ajunta els dos negocis i que té futur a Andorra perquè hi ha molta necessitat d’ambdós productes.

Com va ser el procés d’emprendre?

Va ser motivat per motius personals de portar una vida menys tancada als horaris i poder-me organitzar a la meva manera. Com que vaig treballar en una consultoria a nivell de tràmits i gestió ja s’havia com anava. Emprendre té parts difícils i també fàcils, però si tens ganes ho fas.

Com funciona de moment l’empresa?

Ja venia d’una anterior societat que havia format amb un soci. Llavors vaig repetir patrons amb l’aprenentatge que ja tinc de l’altra experiència i m’ha sigut més fàcil. A més, arrossego clients i col·laboradors anteriors i l’entrada no ha estat tan complicada.

Quins serveis ofereixen?

Estic sol, però tinc una xarxa de col·laboradors que ja tenia anteriorment. Oferim gestió de xarxes socials. També tot el que té a veure amb la producció audiovisual, anuncis, etcètera. I sobretot el que és intern de Torb és la part de producció, aconseguim models i figurants, localitzacions, idees de creativitat...

Amb quin projecte es queda de tots els que ha fet?

Amb la nova empresa tots els projectes acaben de començar i queda malament dir-ne un. De projectes anteriors teníem de client Pyrénées i li portàvem totes les campanyes. Va estar molt bé la campanya de primavera d’aquest 2024 com a projecte estrella.

Què li agrada fer en el temps lliure?

Sobretot estar a la muntanya, però també m’agrada molt passar temps amb la gent del meu entorn, amics i família.

On vol arribar?

L’empresa és un negoci molt diversificat i puc abraçar moltes branques. M’agradaria crear una estructura on pugui entrar molta gent i tenir molts col·laboradors.