“El que més m’agrada cuinar són pastissos”

Com va començar en el món de la cuina?

Durant la pandèmia vaig acabar el màster sobre la Unió Europea i el pare em va dir que em posés a fer alguna altra cosa i vaig triar el curs de cuina. La pàgina d’Instagram Floretafood la vaig crear l’any 2018 com a afició perquè amb el pare compartim l’afició d’anar a restaurants i tastar nous menjars d’altres cultures. El curs el vaig fer per tenir referències si volia tornar en algun moment a algun restaurant.

Què és el que més li agrada fer?

Pastissos. Quan era petita feia pastissos a casa amb la mare i això m’ha influenciat que m’agradin tant ara, per això vaig decidir fer el curs de cuina. A banda del pastís, quan en faig un vol dir que s’apropa una celebració i sempre és agraït.

Dolç o salat?

A l’hora de menjar soc més de salat que de dolç i és curiós sabent que m’encanta fer pastissos. Tinc moltes intoleràncies i això també juga un paper que és força important a l’hora de comprar els productes al supermercat. Suposo que soc més de salat perquè puc gaudir de més coses.

La família li dona suport amb la cuina?

Estan encantats perquè a totes les celebracions ja tenen una persona perquè faci el pastís, no han de pensar. Sempre m’han donat suport en tot.

Quin és el pastís estrella?

Tots els que m’envolten opinen que el millor és el cheesecake.

D’on li ve l’interès per la política?

Vaig entrar en el món de la política perquè és l’única manera de canviar les coses. De petita sempre em queixava de les coses que veia que no em semblaven bé, ja apuntava maneres.

Ha tingut influències?

No m’ha influenciat ningú, és una cosa personal. Sí que és veritat que per la tria d’un partit o d’un altre he tingut la influència del meu pare, però la resta és personal, no tinc ningú a la família que s’hagi presentat a unes eleccions abans que jo.

Quines creu que són les problemàtiques actuals?

Evidentment, l’habitatge i també la sostenibilitat. I n’hi ha d’altres associades com el salari. L’acord d’associació no és un problema, però és important tenint en compte tot el que suposarà.

On li agradaria arribar?

No estic afiliada a cap partit. Tot i així, soc la següent en la línia de successió al Consell General del Partit Socialista. No em veig arribant enlloc perquè he deixat la política per dedicar-me a la vida professional.