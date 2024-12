“Cantar m’aporta tranquil·litat i és el meu moment”

Verificat per

Per quin motiu va començar a cantar?

Amb vuit anys recordo que ja m’agradava molt cantar. El meu germà i la meva germana també canten, així que em ve de família. En fer 12 anys vaig començar a compondre cançons i era una sortida per poder expressar-me, ja que era molt tímida i em costava.

Què li aporta?

Tranquil·litat, és una escapatòria a la meva vida i el meu moment.

Què explica a les lletres?

La més recent és la de No es una canción de amor, que vaig presentar al Talentejant. Aquesta cançó la vaig escriure després d’enfadar-me amb la meva millor amiga i ho vaig passar molt malament. Vaig escriure la cançó dient el que sentia i expressant tot el que li volia dir, però no sabia com fer-ho. Aquesta cançó va ajudar en la nostra reconciliació.

I n’ha escrit més?

Sí, van ser per a l’Associació ADJRA i eren sobre la salut mental, perquè és un tema que em toca de prop i volia visualitzar la temàtica a Andorra, ja que no és fàcil i no és un tema que es tracti gaire.

Per què li toca de prop?

A la meva família hem passat per coses relacionades amb la salut mental i volia aportar la meva ajuda de la manera que sé, que és amb la música. Vaig fer tres cançons: Necesitamos un cambio, l’altra va ser sobre el bullying, que es diu I tu què fas que no fas res?, i l’última és en català, per parlar sobre el que necessitem a Andorra.

Fins on li agradaria arribar?

Prefereixo estudiar i dedicar-me en un futur a treballar amb nens. És complicat poder-se dedicar a la música i es necessiten moltes coses per poder-ho fer com a única opció.

Com pensa que està Andorra pel que fa als músics emergents?

Cada vegada estan intentant que es coneguin més i estan fent més coses relacionades amb la música. També hi ha molts artistes que intenten visibilitzar els altres, ens ajudem entre nosaltres.

Ha fet algun concert?

M’he presentat diverses vegades al Talentejant. També vaig participar un any a Colors de Música, a la parròquia d’Escaldes-Engordany. A l’escola he cantat per Nadal algunes vegades.

Un consell als joves que volen començar al món del cant?

Que no tinguin vergonya perquè tots tenim el nostre talent. Si realment els agrada que vagin a totes i que intentin crear la seva pròpia música, perquè és molt satisfactori.