Què l’ha portat a fer d’agent de circulació?

El meu pare és agent de circulació i em va dir que em presentés a l’oferta perquè era una feina molt gratificant. El més important per a mi és la tasca d’atenció ciutadana i en aquesta feina puc desenvolupar-la, així que estic molt content.

El seu pare l’ha influenciat a fer aquesta feina?

Al principi sí, m’ho va recomanar. Després de fer-li cas estic molt content amb la feina i vull estar molts anys fent això.

Quines tasques fa?

Protecció escolar cada matí i cada tarda, vigilant que tots els nens estiguin i vagin bé. També faig de monitor d’educació viària, vaig a les escoles a ensenyar als nens petits què és un pas de vianants, com han de creuar, la importància dels semàfors. Intervinc en accidents sempre que és necessari. I el que més m’agrada és estar al carrer amb els veïns, que m’expliquen quines coses es poden millorar.

Com es porta amb els companys?

Superbé, és de les coses que més m’agraden d’aquesta feina. Quan hi ha un bon ambient laboral suma molt en positiu l’experiència, aquí som com una família. Ara han sortit tres places d’agent de circulació i animo la gent perquè es presenti, ja que és una feina molt millor del que la gent es pensa.

És dur treballar al carrer ara, a l’hivern?

Ens donen tota l’equipació que necessitem i anem abrigats. Fa fred i quan plou molesta bastant, però t’hi acostumes. A mi m’agrada estar al carrer, sincerament, no voldria estar en una oficina.

Com està sent la seva experiència?

Molt bona, des que he entrat estic molt content i és amb diferència la feina que més m’agrada de totes les que he fet. El meu objectiu és pujar de rang i continuar formant-me.

La gent es queixa per les sancions?

El ciutadà és conscient de la infracció que ha comès i assumeix el seu error i la sanció per norma general. Hi ha una part que no s’ho pren bé, ja que no són empàtics amb la resta d’usuaris de la via pública. Si la sanció no està feta i arriba la persona es fa pedagogia i si n’és conscient no se sanciona.

La recomana als joves?

Sí, totalment, és una feina molt maca, no tan sols se sanciona en l’àmbit de la circulació. També s’ha d’estar amb els ciutadans i ajudar-los. És una feina molt gratificant i una molt bona oportunitat laboral.