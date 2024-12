Com definiria ‘DUHKHA’?

Ho veig com una barreja de molts estils i moltes emocions. És més com un mash-up de moltes coses, moltes veritats que tenia guardades, coses que em van passar i que volia ajuntar amb una mateixa maqueta.

S’encarrega de tot el procés. Quina part prefereix?

Hi ha molts cops que m’agrada molt més produir la base que fer la cançó sencera, però depèn de cada cançó. Hi ha temes en què potser em poso més sentimental o més enfadat i llavors em costa més escriure la lletra o potser em costa més posar una guitarra o un piano.

No està content amb el panorama andorrà.

És un món molt egocèntric. Hi ha molta gent que és queixa que els comuns o el Govern no ens donen oportunitats, però ells tampoc se les busquen. A més, ningú col·labora amb ningú, tothom fa música i et demana que escoltis les seves cançons, però no es paren a escoltar les dels altres.

Això fa que es tanqui a col·laborar?

No, realment no és això. Jo he sigut sempre una persona a qui li agrada anar a la seva. No té res a veure amb el panorama. Sempre m’ha agradat fer les coses sol, però ara sí que m’estic posant a fer més col·laboracions perquè ja busco altres objectius.

Quins objectius busca.

Ajudar artistes i que m’ajudin a la vegada a fer un pas endavant. Per exemple, l’altre dia vaig fer un concert a Canillo pels afectats de València on vaig pujar deu artistes d’aquí a l’escenari perquè interpretessin la seva música.

Què vol aconseguir amb la música?

Vull aconseguir viure d’això i comprar una casa als meus pares. Això és el meu primer objectiu. Després vull que reconeguin el meu treball. Tenia un somni que ja he complert que era actuar amb un grup de ball i quan el vaig complir vaig arribar a casa i em vaig posar a plorar.

Es pot triomfar només amb talent?

Jo com a tal, només per la veu, si no sumo tot el que faig de publicitat, si no actuo amb un grup de ball, si no faig els vídeos, només seré un més. Si vaig diferenciant-me, acabaré destacant.

Què diria a algú que comença?

He après des de fa anys que el ‘no’ ja el tens. Intenta-ho i ho aconseguiràs, i encara que no ho aconsegueixis, ja hauràs aconseguit alguna cosa obrint-te al món. I si et surten haters, millor, perquè no hauràs de fer tanta publicitat. Ja te l’estaran fent ells.