“La missió és que la gent pugui mantenir la rutina de gimnàs”

En què consisteix Agyligym?

Agyligym és una aplicació, a l’estil Booking, per poder trobar gimnasos allà on estiguis del món. De moment, però, l’aplicació s’acota a Europa. Permet que mantinguis el teu entrenament mentre viatges, que puguis trobar un gimnàs de forma senzilla, amb tres clics.

Com neix el projecte?

Neix a partir del programa per a emprenedors que convoca el Govern cada any. Jo em vaig apuntar a la promoció del 2023. Em van ajudar a fer el business plan i vaig acabar guanyant el primer premi. A partir d’aquí vaig decidir materialitzar la proposta buscant finançament, desenvolupant l’aplicació i elaborant un pla de publicitat.

L’aplicació ja està disponible?

Encara no, tot just estem al tram final de la feina de burocràcia; la part relativa a la creació de la societat per poder pujar l’aplicació a les stores. L’aplicació estarà activa durant el primer trimestre del 2023. Cal dir, però, que la comunitat d’Agyligym ja existeix. A través d’una newsletter setmanal, cada dijous ens reunim per intercanviar consells de salut i dieta enfocats a la pràctica de l’esport.

Justament, quina és la teva relació amb l’esport?

Tota la vida he fet trial. Vaig competir, de fet, durant l’adolescència. Sempre he estat molt vinculat a l’esport i a la competició.

Tornant a l’aplicació. Si jo viatjo sis dies a Berlín i vull entrenar durant un matí, Agyligym m’haurà d’oferir un gimnàs que s’adapti al tipus d’activitat que practico, oi?

Sí, exacte. I a la inversa. També els servirà a les persones que es trobin a Andorra la Vella de viatge i vulguin continuar entrenant. Agyligym facilita aquesta connexió en un perímetre proper. A més, et proposa un gimnàs que s’adeqüi a l’entrenament que segueixis: cross-fit, càrdio, peses... L’aplicació funcionarà a tot Europa, però els usuaris que la vulguin utilitzar, per ara, només podran ser andorrans o espanyols.

L’essència de l’aplicació, doncs, és evitar una aturada de l’entrenament per desplaçament.

Sí, la nostra missió és que la gent que entrena de manera intensa, que són més de quatre dies a la setmana, pugui mantenir la seva rutina i no sentir-se malament el dia que no pot anar al gimnàs. Volem solucionar aquest problema: que sigui fàcil trobar un centre d’entrenament.

L’entrenament és una activitat que demana una constància.

Exacte. L’entrenament de gimnàs implica una rutina gairebé diària. Volem que la gent pugui continuar cuidant-se.