“Les persones pateixen estrès social”

En què consistirà el taller?

A explicar el funcionament de les emocions i per què serveixen. També aprendrem a fer un pressupost real per poder invertir en les festes de Nadal i que després no hi hagi sorpreses. A més, practicarem la tècnica del mindfulness.

A qui va adreçat? És gratuït?

Hi pot assistir tot el món, des de joves de 15 anys fins a qualsevol edat. Si hi ha mares que poden venir amb els fills, que ho facin, perquè és important ensenyar-los des de petits a fer una bona gestió econòmica i emocional. Té un cost de 15 euros.

Vol que la gent marxi amb una idea?

Vull que marxin amb l’aprenentatge de conèixer-se a si mateixos. Quan et coneixes tens un gran poder i et permet sortir al món amb moltíssima seguretat. També vull que les persones aprenguin a portar les seves finances de la millor manera.

Per què va decidir entrar en el món de la psicologia?

Perquè em vaig adonar després de la pandèmia de la covid-19 que les persones no saben gestionar els dols. Hi ha tres psicòlegs cada cent habitants. La generació del mil·lenni prioritza la seva salut mental. És una generació que ens està mostrant que si no defensem les coses bàsiques, la nostra cura, anem malament.

Quin és el problema que més tracta?

Una de les coses que més veig són les ferides creades, els patrons de conducta adquirits des de la família. Si els pares van tenir una bona gestió emocional amb tu, et van acompanyar, llavors tens un aferrament segur. Una altra cosa que pateixen les persones és estrès social.

Estrès social?

És complir el que fa tothom. Quan les teves amigues van a fer el vermut cada dia perquè tenen un sou que els ho permet, però tu no t’ho pots permetre. Veus fotografies i vídeos a les xarxes socials que et proporcionen estrès, et condicionen i et fan sentir frustrat.

Què és el que més li agrada de la seva feina?

M’agrada centrar-me a escoltar una persona i entendre el que passa per donar-li eines perquè practiqui i pugui millorar. Quan les persones fan el seu treball perquè estan compromeses amb el canvi, m’encanta veure com aconsegueixen les seves metes.

On vol arribar?

Em vull convertir en una gran conferenciant. Marian Rojas Estapé i Mario Alonso Puig són dos bons exemples del que vull acabar fent. Em vull convertir en un punt de referència en l’àmbit de la gestió emocional.