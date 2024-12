“Elaborar un bon vi a Ordino esdevé tot un repte”

El primer vi blanc del celler.

I elaborat a partir de raïm negre, cosa que trenca una mica amb els esquemes tradicionals. És un tipus d’elaboració una mica complexa perquè s’ha de recollir en caixes molt petites perquè el raïm no s’aixafi.

A què respon la decisió de fer-ne un de blanc?

Al compromís del celler amb les tendències actuals del món del vi. Aquest llançament neix per satisfer l’augment de l’interès pel vi blanc al mercat global, oferint una proposta que combina una mica la tradició i la innovació.

Quin és el sistema d’elaboració?

És un premsat directe i el raïm s’ha d’aixafar molt lentament en un temps molt prolongat perquè surti el most. No podem rotar gens la premsa perquè estaríem passant el líquid amb la pell i això implica un procés llarg, però sobretot amb un rendiment molt baix.

Com funciona pel que fa a quantitats de raïm?

D’un quilo de raïm podríem treure el 66%, o sigui, 660 centímetres cúbics, com a molt amb un blanc de noir d’aquest estil, estem traient un 38%. És un vi que va fermentar amb llevat molt neutre per no impactar gens en el raïm i quan el vam tenir acabat de fermentar el vam passar uns 50 dies per botes de roure de 500 litres.

Quin tast té, quines notes predominen?

Presenta aromes de maduixes boscanes, evoca imatges de pètals de rosa i ens fa pensar en fruites de pinyol com el préssec madur, i de flors marcides. Hi trobem notes molt refrescants, cítriques, de farigola, espígol i de terra calenta. A la boca és un vi rotund, amb una bona estructura, molt fresc, viu, cruixent i sedós. És refrescant i d’acidesa vibrant.

Amb què podria maridar millor?

És un vi fresc i versàtil de 12,5% d’alcohol, ideal per maridar amb un ampli ventall, des d’arrossos de peix, fins a fumats, passant per propostes com la cuina japonesa, i sempre servit a una temperatura òptima de 8ºC.

Amb el tema de les temperatures és complicat fer un vi a Ordino?

És un repte perquè tenim poc temps de cicle vegetatiu. És a dir, des que surt la fulla i el raïm està madur i es pot collir.

I pel risc de gelades, entenc.

Si a una planta se li gelen els brots verds nous, aquell any se li acaba el cicle vegetatiu pel que fa a reproduir i fer fruita. Cap al 20 de maig estan brotant i això és molt tard, comparat amb altres zones vitivinícoles. A més, fins i tot al maig, aquí hi ha risc de gelades.