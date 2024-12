“Mai fem la mateixa corona dues vegades, són úniques”

Verificat per

Quan va començar la seva afició per fer corones?

Regina: Doncs arran del primer Poblet de Nadal al qual vam participar. Ens vam voler centrar en un únic objecte decoratiu i com que de sempre ens han agradat molt les corones vam decidir provar amb les nadalenques.

Sílvia: Sempre ens havien agradat molt les corones i ja en teníem moltes, i també en compràvem quan anàvem de viatge.

Quines són les que més venen?

R: Les que estan fetes amb elements naturals. Gairebé ja no en queden, les hem venut quasi totes ja i aquest any n’havíem fet unes 30.

S: Les naturals fetes amb escorça, troncs, pinyes. Penso que és perquè estem a la muntanya i a la gent li agrada comprar coses amb les quals se sent representada. Fins i tot els turistes compren les fetes amb elements naturals, segurament també és per originalitat.

A quins preus?

R: La més econòmica surt per 15 euros i després en tenim per 20, 25, 30, 40 i les més cares surten a 50 euros. Mai fem la mateixa corona dues vegades, totes són úniques, només repetim si en algun moment la demanen per encàrrec.

S: Sempre hem volgut que les corones estiguessin a l’abast de tothom. Si en féssim per 150 euros també les vendríem perquè tenim clientela, però volem que les pugui comprar tothom que vulgui.

En tenen unes amb teixit del Senegal, com són?

R: La meva filla viu al Senegal des de fa quatre anys i sempre ens han agradat molt les teles. Quan ella viatja per diferents països ens porta teles d’allà on va i quan a vegades hem anat al Senegal ens ha donat teixit.

S: Al Senegal és molt típic el wax, que és cotó, i ens agrada molt. En comprem per fer la resta de l’any coses que són més temàtiques i la filla de la meva germana ens en porta quan ve de visita a Andorra. Té molt èxit perquè són colors molt macos.

Fins ara aquest any n’han venut gaires al Poblet?

R: Sí, en venem força cada any, agraden molt i abans del Poblet també en venem.

S: Aquest any estem venent molt bé, com els altres anys, la veritat.

D’on han tret la faceta artística?

R: Les tres germanes vam fer un batxillerat artístic i sempre ens ha agradat tot el que és manual i creatiu. Quan treballàvem vam decidir fer alguna cosa artística per distreure’ns.

S: De la genètica, sempre ens ha agradat fer manualitats, pintar, decorar. Tenim molta habilitat per fer coses manuals i som molt creatives.