“Meditar m’aporta benestar i pau interior”

Publicat per Zaida Borrell Verificat per Creat: Actualitzat:

Què explicarà a la conferència?

L’aiurveda, una medicina molt antiga basada en l’observació de la natura, pren els elements de la natura per poder explicar com els éssers humans estem fets. La barreja i les proporcions d’aquests elements en nosaltres donen la nostra identitat. Una forma d’apropar-se a conèixer-nos millor és conèixer els elements i quins predominen en el nostre cos i la psique.

A quin públic va destinat?

És una xerrada gratuïta i està destinada a qualsevol persona que tingui interès a tenir més independència, autonomia i que vulgui conèixer-se millor.

Com va entrar en el món de la meditació?

Va ser després que un cotxe quasi m’atropellés perquè anava molt medicat per preinscripció del meu psiquiatre.

Què li passava?

Tenia una depressió profunda i estava com qualsevol adolescent que està perdut i no sap què fer ni quina carrera triar. Estava passant per una crisi d’identitat, però la tenia una mica més aprofundida que els altres.

Què li aporta meditar?

Em va donar directament molt benestar i pau interior. També equilibri i harmonia, i això, a més, es manifestava en el meu entorn.

I quan va començar com a terapeuta?

Tenia 21 anys, impartia xerrades i feia orientació sobre l’alimentació. Em vaig formar de manera autodidacta juntament amb la fundació Vivir mejor de Veneçuela.

Quins són els problemes principals que presenta la gent?

La majoria de la gent em demana la teràpia manual. Sobre la base de tècniques osteopàtiques integro tècniques de l’aiurveda, els punts Marma, que són punts energètics. També em demanen molt el tema transgeneracional, faig induccions i treballo amb l’arbre genealògic del client.

Com ha sigut la seva trajectòria professional?

He treballat a diverses empreses fins al 2008 i des de llavors m’he dedicat totalment a fer teràpies i ser professor de ioga i pilates.

On li agradaria arribar?

A ser un portaveu en l’àmbit internacional sobre l’existència de totes aquestes eines que venen a complementar el que ja tenim com a cultura i que avui dia cada vegada es coneixen més. La psicologia per si mateixa no pot ajudar a sortir a la gent de tots els seus problemes.

Un consell per als joves que s’hi vulguin dedicar.

El més important és que es formin i a partir d’aquí treballar fort i amb constància.