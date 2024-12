“Els restaurants no sempre tenen eines per oferir plats saludables”

Quin és l’objectiu del curs i a qui va adreçat?

Està pensat per a professionals del sector de la restauració i l’hostaleria, i té com a objectiu proporcionar eines perquè puguin adaptar la carta a una alimentació sana, sense perdre la qualitat gastronòmica. Cada cop més persones volen gaudir de plats saborosos i saludables, però els restaurants no sempre tenen recursos per oferir-los.

Els establiments es mostren oberts a una cuina més equilibrada?

Sí, cada vegada més locals són conscients d’aquesta necessitat, però també és cert que encara hi ha força dubtes. En tot cas, amb un pressupost no gaire elevat i amb preparacions senzilles es poden crear plats molt atractius que marquin la diferència.

De quin tipus de gastronomia estaríem parlant?

Bàsicament, de dieta mediterrània, que inclou vegetals, llegums, peix, espècies, oli d’oliva... També cal tenir en compte que hi ha un interès creixent per part dels clients per les opcions veganes i vegetarianes i l’eliminació dels aliments processats. Els restaurants han de ser capaços d’adaptar-se a aquesta realitat.

També hi ha la qüestió de les al·lèrgies i intoleràncies.

Actualment, hi ha una normativa que obliga a identificar els al·lèrgens en els plats, i això ja és un primer pas. Però més enllà de la informació, els restauradors haurien de poder oferir opcions de qualitat per a tothom. Per exemple, no només incloure un plat sense gluten, com una amanida, sinó proporcionar una alternativa ben elaborada amb ingredients de primera i una bona preparació.

Oferir plats saludables equival a fer una gran inversió?

No. De fet, les receptes basades en llegums o vegetals no són gens cares. En canvi, per exemple, els plats amb una bona carn poden ser molt costosos.

Tornant a la formació, com s’estructura?

Es divideix en dues parts: una de teòrica i una de pràctica. Durant la primera part parlarem principalment sobre com dissenyar un menú saludable, com identificar i senyalitzar els plats adaptats per a persones vegetarianes o amb al·lèrgies o intoleràncies, i com seleccionar els diferents ingredients.

I en què consistirà la segona part?

A la segona part, de caràcter pràctic, els participants aprendran a elaborar ells mateixos menús i cartes saludables, així com a crear receptes innovadores de verdures o peix. Ens centrarem també en la importància de la presentació, ja que sovint un mateix plat pot resultar més o menys apetitós segons com es presenta.