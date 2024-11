“Quan elaboro un projecte i l’executo gaudeixo moltíssim”

Per què va començar en el món de la decoració i l’interiorisme?

Des de petita quan tothom dormia em dedicava a canviar els mobles de lloc, sempre m’ha agradat l’art i m’ha inspirat. La meva vida ha anat lligada a l’esport i a l’art i la creativitat.

L’ha influenciat algú en aquest vessant artístic?

En absolut, és una cosa personal. La meva filla petita sí que té un vessant artístic però ningú més de la família.

Quina qualitat ha de tenir un decorador?

Quan se m’encarrega un projecte rumio durant dos o tres dies i intento resoldre’l. Marxo a la muntanya i això m’ajuda a inspirar-me, però el problema que tinc és que veig acabat el projecte. Però als meus clients els cal tenir més informació, com per exemple un disseny gràfic. No sé si és una qualitat, però veig els projectes molt ràpidament.

Què és el que més li agrada de la seva feina?

Aparentment la meva feina sembla dura perquè treballo al carrer i fa fred. Tot i així, des que elaboro un projecte fins que l’executo gaudeixo moltíssim, per tant, no et podria dir que tinc una feina dura. Al contrari, ho veig com una teràpia. La feina m’ha ajudat molt a passar millor pels moments complicats.

Per què va decidir crear la seva empresa?

Em va semblar adient tenir una empresa pròpia i poder tenir un ventall de clients, tant en l’àmbit públic com en el privat. El meu projecte es diu Loft 33 Ambients.

Com ha fet la decoració del Poblet de Nadal?

Des del departament de Cultura del Comú d’Andorra la Vella m’han encarregat la decoració del Poblet amb una temàtica concreta. Aquest any és un projecte molt tradicional i hi ha una glorieta ambientada amb un poblet i diferents escenografies al llarg del Poblet, com un piano que té música i diversos photocalls.

Quina és la zona que creu que agradarà més?

Aquest any, tenint en compte que la plaça canviarà amb les obres que s’iniciaran properament, ha sigut una decoració molt emotiva perquè hi he passat molt temps i hi he posat molta il·lusió i dedicació. M’agrada molt el piano i els photocalls de l’entrada.

Amb quins materials treballa?

Cada vegada utilitzo més materials reciclats, llavors la producció és més elaborada.

Com ha sigut la seva trajectòria?

Tinc clients molt fidels així que no recordo que hagi sigut complicada.