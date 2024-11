“El meu camí musical ha sigut meravellós i variat”

Quan comença la seva trajectòria al món de la música?

El camí és familiar perquè la mare tocava el violí i a casa sempre ho havíem viscut tot musicalment i des de molt petits. Llavors vaig començar a tocar el clarinet i a estudiar música al conservatori de Barcelona, i això va fer que a poc a poc la música anés prenent més presència a la meva vida.

Com ha sigut el camí fins ara?

Meravellós, perquè he tingut la sort que ha sigut molt variat. Tinc la immensa sort que he pogut desenvolupar la faceta de músic des de molts àmbits diferents.

Quins?

He pogut fer interpretació en orquestres com amb la del Liceu. També he fet moltíssima música de cambra i m’he dedicat a interpretar els instruments històrics des del segle XVIII. I paral·lelament he anat dirigint orquestres de joves, he escrit música i he fet arranjaments. Veig el món musical des de tots els punts de vista. Això ha fet que també pugui tenir una formació més polièdrica.

De totes aquestes funcions, n’hi ha alguna de preferida?

Tot està lligat perquè es tracta d’expressar a través de la música. El temps que dedicava interpretant amb el clarinet ara l’utilitzo per escriure música, fer arranjaments i dirigir, que és una manera molt maca de fer música.

Alguna actuació que vulgui destacar?

Cada actuació que faig per a mi és la més important del moment perquè intento donar-ho tot i m’ho prenc molt seriosament, hi hagi 2.000 persones al públic o només deu, tant me fa. Cada concert és un moment molt emocionant. L’últim que he fet és el Concert de Santa Cecília i va ser preciós, amb 150 nois i noies a Ordino.

On li agradaria arribar musicalment?

El principal objectiu que tinc és créixer i aprendre, no tinc cap finalitat de fer-me famós, de fet, no tinc cap xarxa social on publiciti coses. Tinc un gran interès a aprendre coses, viure noves experiències i tenir reptes.

Un consell per als joves que s’hi vulguin dedicar?

Que ho visquin amb passió i s’apassionin per la música perquè quan fas una cosa amb passió te n’acabes sortint i acabes obtenint la recompensa de l’esforç.

Com veu el futur dels estudiants per ser músics professionals?

Bé, a Andorra tenim eines perquè els estudiants es formin i creixin.