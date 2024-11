“Tocar música és un plaer, reforçat per la nostra amistat”

Com van ser els seus inicis en la música?

Vaig començar a l’orquestra del poble amb nou anys. De seguida em va agradar l’entorn musical, sobretot perquè vinc d’una família de músics. El Nicola també prové d’una família de músics. Posteriorment, vaig orientar els estudis a l’àmbit musical (conservatori i universitat).

Per què va triar el clarinet?

No era la meva primera opció: inicialment volia tocar l’oboè, però a l’escola de música del meu poble no hi havia professors. Llavors vaig triar el clarinet per defecte, però al final no me’n penedeixo gens: m’he enamorat ràpidament d’aquest instrument.

Què li aporta la música?

Com a duet, la música ens dona l’oportunitat de viatjar i descobrir altres formacions musicals arreu del món. Tocar música és sobretot un plaer, reforçat per la nostra amistat: jugar amb el meu millor amic aporta profunditat a la interpretació i a les emocions compartides amb el públic. Sovint el public diu que la nostra complicitat es fa sentir a l’escenari.

Per què Althea?

El nom del duo, Althea, prové d’aquesta planta medicinal amb propietats curatives poderoses. La música també pot curar tant el cos com l’ànima, igual que l’amistat. Aquesta és la idea principal.

Quins són els seus referents?

Les nostres referències pel que fa a l’àmbit musical s’apuntalen en tots aquells compositors i cultures musicals marginats. Havent viscut tots dos a Estònia, vam poder explorar aquesta vibrant cultura musical i aprendre d’ella: en un país a la vora d’Europa es pot trobar una riquesa musical extraordinària, plena de compositors que van lluitar amb la seva música contra la repressió soviètica.

Com ha sigut la seva trajectòria professional?

Ens vam conèixer a Estònia, mentre estudiàvem, el 2019. A partir d’aquí, ràpidament ens vam fer amics i vam decidir començar la nostra col·laboració. Vam començar amb un concert a Itàlia al meu poble natal.

Fins a on li agradaria arribar musicalment?

Un dels meus somnis seria poder fer una gira per la Xina, perquè és un país on creiem que trobarem un públic molt sensible a la nostra música.

Quin repertori oferiran al concert de dissabte?

Oferirem una programació al voltant de la idea de patrimoni al llarg del segle XX. Volem explorar les relacions entre el patrimoni cultural i musical, i la creació a través del treball de compositors relativament poc representats.