“Cap altra activitat genera tanta passió com l’esport”

Què tractaran a la conferència?

L’esport és passió i el que han de fer els esportistes individuals, els clubs i les federacions és transmetre aquesta passió. Cap altra activitat humana genera tanta passió com l’esport. Per tant, és una eina de comunicació poderosíssima per fer arribar missatges al públic. Per exemple, les empreses privades patrocinen esport: perquè volen apropiar-se d’aquesta passió, fer-la seva. I això s’aconsegueix estant al costat (patrocinant) de l’esport.

A qui va adreçada?

Tant als esportistes de clubs com als individuals. Escoltaran diversos exemples sobre què és el que han de fer per transmetre la passió. Quan les entitats o esportistes aconsegueixen transmetre la passió és quan transcendeixen més enllà de l’activitat física.

Amb quin missatge volen que marxi la gent?

La passió és innegociable. Tots els esportistes i clubs la tenen i el que han d’aconseguir és expressar-ho a l’opinió pública.

Com és el seu dia a dia a la feina?

Gestionar un equip ciclista professional és una activitat bastant complexa perquè a diferència del bàsquet nosaltres estem per localitats. Cada esportista viu al seu domicili i molts membres de l’equip ho fan a Andorra. No tenim un lloc fix on ens trobem cada dia i la gestió de l’equip és més complicada.

El ciclisme és un esport professional?

Tot i que li diem professional encara no ho és tant com d’altres esports. Tenim un repte molt maco al món del ciclisme que és crear coses que a altres esports ja s’han construït i estan consolidades.

Quan va iniciar-se en el ciclisme i per quin motiu?

Porto a l’equip Movistar des que va començar, l’any 2010. Va ser per dos motius, el primer perquè és un esport que m’apassiona en què es connecta molt amb el públic. I també perquè tinc una relació de més que amistat amb les persones que gestionen l’equip.

Quina és la part més difícil de gestionar?

La gestió de les expectatives. És a dir, no defraudar la passió que molta gent ha posat en nosaltres, ja que el món de l’esport està indissolublement unit a la passió que sent la gent.

Com ha sigut la seva trajectòria?

Com que no em vaig poder dedicar a ser futbolista, vaig tenir molt clar que em volia dedicar a l’esport professional, però des de l’altre costat. M’he dedicat a la gestió esportiva d’equips.