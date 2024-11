Què és el que la va inspirar per començar a punxar?

Quan vaig començar a sortir, en comptes de ballar com feia tothom, em quedava mirant el DJ i pensava que jo també ho volia fer. Llavors em vaig comprar la primera taula de barreges i va ser quan vaig començar. Va ser sobre el 2014.

Quin moment va decidir que seria la seva feina?

Al principi era un hobby, però vaig decidir que m’hi volia dedicar el 2019. Ho compaginava amb la meva feina de secretària mèdica. Però vaig començar a tenir molta feina tant amb els metges com de DJ i vaig decidir que havia de triar entre una vida o una altra.

Com prepara les sessions?

Em preparo bastants estils, perquè m’agrada punxar el que a mi m’agrada. Cal donar al públic el que vol escoltar, però portant-los al teu terreny. Llavors, segons com vagi veient la pista, em vaig movent més amb un estil o amb un altre.

Quin és el paper dels DJ en una festa?

Connectar amb el públic és el més important. Has de mirar la pista, com està la gent, si està ballant, si no ho fa... Si comences amb un estil i veus que no funciona, has de rectificar-ho. No és només mirar els plats i la taula, has de ballar, has d’aixecar la mà, has d’animar la gent també.

Controlar la pista és una cosa que s’aprèn?

S’aprèn amb l’experiència. Si comparo la meva primera sessió amb una actual no tenen res a veure. Això és com un conte. Tens el principi, la part del mig i el final. El mateix amb una sessió. Tens l’inici per enganxar la gent amb la història i al final acabar amb quelcom que els agradi per voler repetir.

Com ha evolucionat l’escena a Andorra?

Ha canviat moltíssim, sobretot a l’hivern. A l’estiu continuo pensant que estem molt en standby, no hi ha molt oci, per així dir-ho. Només tenim dos discoteques a Andorra i no hi ha clubs. També és veritat que el turisme que ve a l’estiu no és igual que el turisme que ve a l’hivern. Però jo soc autònoma i és complicat tindre 4 mesos de molta feina a l’hivern i 6 o 7 d’aturada a l’estiu.

Objectius per complir?

Estic fent la meva pròpia producció. La intenció és treure diversos temes a mitjans del 2025 perquè el DJ avui dia ja no és només que punxis bé i ja està. El DJ avui és un producte que t’has de treballar bastant i has de tenir alguna cosa que faci la diferència. També vull ser una DJ reconeguda no només a nivell nacional, sinó també internacional. Aquí és on vull arribar de cara al final de la meva carrera.